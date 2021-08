Timothy’s Night est un jeu de plateforme exclusif Weird Noir PS5, et il est maintenant disponible

SSENSE WORKS Pull à capuche bourgogne Night Market 88rising exclusif à SSENSE - S

Pull à capuche et à manches longues en jersey bouclette de coton bio bourgogne. Cordon coulissant à la capuche. Image à logo rouge, grise et noire imprimée à l'avant. Poche kangourou à la taille. Écusson à logo en tissu noir et jaune à la manche. Poignets et ourlet en maille côtelée. Fait partie de la collection SSENSE WORKS avec 88rising. Pour sa deuxième collaboration, SSENSE WORKS s’est associée à l’entreprise de médias internationale 88rising. Le résultat est une collection qui met à l’honneur les talents, les histoires et la culture asiatiques. Ensemble, les deux plateformes touchent à tout, de la musique à la mode en passant par la publicité ou encore la télévision, rassemblant ainsi un public millénarial résolument international et à l’écoute des différentes cultures. La collection fait référence aux codes visuels de 88rising et comprend des pièces en édition limitée célébrant le Nouvel An lunaire, parées de détails rouges et bourgogne, en clin d’œil à l’année du buffle. Offert en exclusivité chez SSENSE. Couleur du fournisseur: Oxblood