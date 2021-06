Timothy Olyphant fait équipe avec Tom Hardy dans Netflix Action Thriller Havoc

Timothy Olyphant rejoindra le prochain thriller du scénariste et réalisateur Gareth Evans Ravage. Evans est probablement mieux connu pour La descente et Le Raid 2, avec Netflix L’Apôtre. Ravage sera une autre collaboration Netflix. Le drame d’action est également produit par Gareth Evans pour One More One Productions. Ed Talfan sera producteur pour Severn Screen et Aram Tertzakian pour XYZ Films. Le projet fait partie du nouvel accord exclusif de Netflix avec le réalisateur.

Gareth Evans écrit et réalise le film dans le cadre de son accord récemment annoncé pour produire et réaliser des films exclusivement pour Netflix pour les prochaines années. Ravage sera le premier long métrage d’Evans dans le cadre du nouveau partenariat créatif. L’histoire se déroule après une affaire de drogue qui a mal tourné, lorsqu’un détective meurtri (Tom Hardy) doit se frayer un chemin à travers un monde criminel pour sauver le fils d’un homme politique, tout en démêlant un profond réseau de corruption et de complot qui piège toute sa ville.

Timothée Olyphant a épaté le public en tant que maréchal américain Dick ‘Deafy’ Wickware dans la saison 4 de l’émission à succès de FX Fargo, fait équipe avec Odis Weff de Jack Huston, détective du service de police de Kansas City, pourchassant deux condamnés évadés à Kansas City, Missouri. Si vous ne vous êtes pas offert la dernière saison, il vous manque un casting de stars comprenant Jason Schwartzman et Chris Rock qui incarne le chef d’un syndicat du crime afro-américain qui part en guerre avec la mafia italienne à Kansas City, Missouri pendant les années 1950. La dernière saison a reçu des éloges avec l’accord même de Rock lui-même. « C’est la meilleure partie que j’aie jamais eue », a déclaré Rock. Timothy Olyphant a également eu un impact énorme sur Le Mandalorien saison 2 en tant que Marshal Cobb Vanth, qui devrait revenir dans la saison 3. Il a également joué un rôle clé dans Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood.

Tom Hardy s’est transformé dans le biopic Capone l’année dernière. Le générique d’ouverture est préfacé par « 17 octobre 1931. Le gangster le plus célèbre du monde est condamné à la prison pour évasion fiscale. Là-bas, sa santé mentale et physique s’effondre à cause de la neurosyphilis. Une décennie plus tard, n’étant plus considéré comme une menace, il est libéré pour vivre en exil en Floride sous la surveillance du gouvernement. C’est la dernière année de sa vie. » Matt Dillon joue son frère, Johnny. USA Today a déclaré : « Le film ouvre une voie que les drames criminels n’empruntent souvent pas, imaginant ce qui se passe après le règne de terreur d’un criminel plus grand que nature, dépouillant une icône de pouvoir et de capacité mentale, et laissant une épave sauvage dans sa place. »

Et bien sûr, tout le monde est impatient pour la première du 8 août de la saison 2 de l’EPIX Parrain de Harlem. Forêt Whitaker brille en tant que gangster nommé Bumpy Johnson faisant son chemin à Harlem dans les années 1960. Parrain de Harlem est une préquelle télévisée du film de 2007, gangster américain, qui était centré sur l’entreprise criminelle de Frank Lucas.

Gareth Evans a récemment co-créé, avec son collaborateur de longue date Matt Flannery, la série télévisée Les gangs de Londres pour Sky Atlantic et AMC. L’émission a été diffusée sur AMC en octobre. Il raconte l’histoire de Londres déchirée par les luttes de pouvoir turbulentes de ses gangs internationaux et le vide soudain du pouvoir créé lorsque le chef de la famille criminelle la plus puissante de Londres est assassiné. La saison 2 devrait sortir dans le courant de l’année prochaine.

