L’amitié de Timothée et Zendaya est de trop.

Vous pouvez toujours compter sur votre meilleur ami pour vous rôtir publiquement et Timothée Chalamet a fait exactement cela à Zendaya lorsqu’on lui a demandé qui était son béguin pour les célébrités.

ICYMI, Timothée et Zendaya sont des besties et ils ont fourni les moments BFF parfaits tout en faisant la promotion de leur nouveau film Dune ensemble. De leurs photos à la mode sur le tapis rouge à leurs interviews hilarantes, on peut dire avec assurance que l’amitié de Timothée et Zendaya est solide.

Maintenant, le duo a passé le test ultime de leur amitié avec BuzzFeed et Timothée a taquiné de manière hilarante Zendaya à propos de son plus grand béguin pour les célébrités étant son petit ami, Tom Holland.

LIRE LA SUITE: Zendaya révèle ce qu’elle aime le plus chez Tom Holland et cela vous fera fondre

Timothée Chalamet rôtit Zendaya au sujet de son béguin pour les célébrités étant Tom Holland. Photo : David M. Benett/Dave Benett/Getty Images pour Warner Brothers, Alberto E. Rodriguez/Getty Images pour Disney

Dans la vidéo, les deux sont invités à nommer la plus grande célébrité de l’autre. Sans même réfléchir à la réponse, Timothée dit : « Doucement, Tom Holland. Zendaya éclate alors de rire, avant de répondre rapidement à la question: « Aw, mec. Je ne sais pas vraiment. C’est peut-être un secret exprès. »

Maintenant, il n’est pas réellement confirmé que Zendaya et Tom Holland soient en couple, mais depuis l’été, la rumeur dit que le Homme araignée les co-stars sortent ensemble. En juillet, des photos du couple s’embrassant sur le siège avant de la voiture de Tom sont devenues virales. Zendaya et Tom ont ensuite été vus assister au mariage d’un ami ensemble. Aww.

Ailleurs dans la vidéo, Timothée et Zendaya ont été interrogés sur les anniversaires, les collations préférées et les deuxièmes prénoms (Zendaya riant que le deuxième prénom de Timothée est « Hal » n’a pas de prix…) Mais peut-être que la réponse la plus mignonne était quand ils ont été interrogés sur le projet préféré de l’autre .

« Cela va sembler une réponse horrible, mais juste à partir d’une interview précédente, elle a dit tout mon travail », a déclaré Timothée. « Et il aime Euphoria », a répondu Zendaya, mais Timothée intervient alors: « J’aime tout aussi. »

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

Le pouvoir du petit mélange. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂