Timothée Chalamet révèle les bons conseils que Leonardo DiCaprio lui a donnés

La star du Titanic et l’acteur de Dune ont partagé un écran sur Netflix Don’t Look Up. C’est la phrase qui a marqué la carrière du nominé aux Oscars pour Call Me By Your Name.

Timothée Chalamet dévoile les bons conseils de Leonardo DiCaprio

La course de Timothée Chalamet grandit à pas de géant. Et c’est qu’avec seulement 26 ans, l’acteur a réussi à se montrer dans plusieurs des films les plus remarquables de la dernière décennie, obtenant ainsi des nominations pour les Oscars, Golden Globe, BAFTA et SAG Awards, entre autres. Même si sa propre expérience lui a fait l’un des interprètes les plus acclamés d’aujourd’hui, la vérité est que le Franco-Américain est plus qu’ouvert à écouter les conseils d’acteurs aux carrières étendues. L’un d’eux n’était autre que Leonardo DiCaprio.

Sa performance dans Interstellar, pour se lancer plus tard avec des rôles principaux dans des films tels que Appelez-moi par votre nom, Lady Bird, beau garçon, petites femmes, la dépêche française ou -la plus récente- dunes, a donné à Timothée Chalamet un prestige absolu. En ce sens, ce même mois, il a encore excellé à la Mostra de Venise grâce à Os et tout, une nouvelle opportunité venue de la main de Luca Guadagnino. Après avoir été applaudie pendant près de neuf minutes, la célébrité a révélé l’une de ses clés du succès.

En dialogue avec Vogue, il a expliqué quelle était la phrase de Leonardo DiCaprio qui était gravée dans sa mémoire. « Pas de drogues dures ni de films de super-héros », a déclaré le protagoniste de Titanic. Est-ce que le duo a récemment partagé l’ensemble de Ne lève pas les yeuxle film nominé aux Oscars qui a été présenté en première sur Netflix sous la direction d’Adam McKay.

Apparemment, l’alchimie ne s’est pas limitée aux seules scènes à l’écran qui ont révolutionné le classement de la plateforme de streaming. Selon Chalamet lui-même, la connexion entre ces deux acteurs s’est poursuivie assez longtemps dans les coulisses pour avoir un moment d’intimité. Cependant, cela s’est produit quelque temps avant la première du film, puisque leur première rencontre a eu lieu en 2018. Et DiCaprio, qui voyait évidemment du potentiel en lui, n’a pas tardé à lui donner les conseils qui allaient marquer sa carrière.

La vérité est que l’agenda de Chalamet n’a pas de repos : pour l’année prochaine, il jouera dans wonka, l’histoire d’origine de Willy Wonka à paraître sous la direction de Paul King. Il continuera également de travailler avec Denis Villeneuve sur Dune : deuxième partie, qui mettra en vedette la présence de Zendaya, Florence Pugh et Austin Butler. Sans aucun doute, Leonardo DiCaprio est prêt à passer le relais à son successeur.

