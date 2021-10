Timothee Chalamet révèle le premier look de Willy Wonka dans le prochain prequel

Alors que les récentes nouvelles de Roald Dahl ont été centrées sur l’acquisition de l’intégralité de son catalogue d’histoires par Netflix, Warner Bros. ne veut pas nous faire oublier qu’ils ont leur Charlie et la chocolaterie préquelle, Wonka, à venir et a annoncé la semaine dernière que le film était en cours de tournage au Royaume-Uni. Il semble que le leader du film, Timothée Chalamet, ne veuille pas non plus que la production soit cachée aux yeux du public alors qu’il s’est rendu sur son compte Instagram pour partager le premier regard. à son costume de confiseur titulaire.

Écrivant sur le post, « Le suspense est terrible, j’espère que ça va durer », Timothée Chalamet a posté deux images qui nous donnent un gros plan de ce que nous pouvons attendre du film en 2023. Dans la première image, nous obtenons un plan clair de Chalamet dans ce qui ne peut être décrit que comme un costume classique de Wonka, composé d’un haut-de-forme marron, d’une veste de costume violette et d’une écharpe très démodée. L’acteur lui-même semble plus conforme à la vision de Gene Wilder sur le personnage que la version plus récente de Johnny Depp, qui pour beaucoup sera un spectacle bienvenu. La deuxième image est un peu plus ambiguë, mais semble montrer une boîte cachée à l’intérieur de la pointe ouverte de la canne de Wonka, qui était bien sûr l’un de ses accessoires emblématiques dans le film original, donc à nouveau la voir ici montre qu’il y a certainement une certaine continuité à retrouver ici.

Le film a une distribution d’ensemble comprenant Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Keegan Michael Key, Matt Lucas, Simon Farnaby et Tom Davis entre autres, avec Paddington réalisateur Paul King à la barre et David Heyman, Luke Kelly et Alexandra Derbyshire à la production. Bien qu’il y ait encore beaucoup de secret autour de l’intrigue exacte, Heyman a parlé à Collider en 2019 du film et a pu faire allusion à la façon dont ils travaillaient sur l’histoire qu’ils voulaient raconter sur la vie de Wonka avant qu’il ne devienne le reclus. et méfiant propriétaire de Chocolate Factory, il a d’abord été vu comme dans l’histoire de Dahl.

« Nous essayons toujours de comprendre comment raconter cette histoire, quelle est l’histoire », a déclaré le producteur à Collider. « C’est une préquelle, ce n’est pas une suite. Qu’est-ce qui fait que Willy-quand on le trouve à la chocolaterie en train de faire le ticket d’or, où est-il avant ça ? Qu’est-ce qui le conduit à cet endroit où il s’est enfermé ? Alors on joue avec ça. Ce n’est pas un remake… Mais c’est peut-être une histoire d’origine… C’est difficile parce que vous n’avez pas Dahl, vous n’avez pas de livre Dahl, et pourtant vous avez un personnage de Dahl. Mais je pense qu’il y a beaucoup dans son personnage qui suggère qui il est et aussi d’où il pourrait venir ou à quoi aurait pu ressembler son enfance ou son âge mûr. Donc nous explorons cela. Nous en discutons . Nous n’en sommes qu’aux premiers stades et très excités par ce qui nous attend. »

Wonka devrait arriver dans les salles le 17 mars 2023.

Sujets : Préquelle de Willy Wonka