Timothée Chalamet révèle la raison émotionnelle pour laquelle il a pris le rôle de Willy Wonka

Timothée Chalamet a déjà réussi à devenir l’un des grands jeunes noms d’Hollywood, et sortira prochainement deux films très attendus au sein de grandes franchises. D’une part, il redeviendra Paul Atreides dans Dune Partie 2 en novembre, et en décembre il envahira à nouveau les salles avec la première de Wonka.





Loin d’être une nouvelle adaptation du roman classique de Roald Dahl Charlie et la chocolaterie, le film réalisé par Paul King fonctionnera comme une préquelle du film de 2005 réalisé par Tim Burton. En d’autres termes, Chalamet incarnera la jeune version du personnage de Johnny Depp.

Ce n’est pas la première fois, en effet, que le jeune acteur tient un rôle dans la filmographie de la star vétéran d’Hollywood. Chalamet a réalisé le rêve de plusieurs fans de le voir porter Edward Scissorhands‘ costume, ou bien celui de son fils, pour une publicité du Super Bowl.

Cependant, son implication dans la préquelle n’a rien à voir avec Depp, pas même avec Dahl. Dans une interview avec Vogue Magazine, Chalamet a révélé la raison émotionnelle de sa décision de devenir le célèbre chocolatier et de raconter son histoire :

« Travailler sur quelque chose qui aura un jeune public peu cynique, c’était juste une grande joie. C’est pourquoi j’ai été attiré par elle. À une époque et dans un climat de rhétorique politique intense, alors qu’il y a tellement de mauvaises nouvelles tout le temps, j’espère que ce sera un morceau de chocolat.

Dans Charlie et la chocolaterie, le passé de Willy est brièvement présenté dans des flashbacks, montrant sa relation brisée avec son père. Ce sera certainement l’une des parties les plus importantes de la préquelle. L’histoire montrera comment le personnage est passé du fils d’un dentiste qui ne le laissait pas manger de bonbons ou de chocolats, à devenir le propriétaire de la plus célèbre chocolaterie du monde.

Timothée Chalamet comme symbole d’espoir

Willy Wonka n’est pas le seul personnage de Chalamet à pouvoir devenir une lumière dans le noir. Paul Atréides, le héros et protagoniste de Dunea le même objectif et le prouvera dans la suite très attendue de l’adaptation par Denis Villeneuve du roman de Frank Herbert.

Dans le premier film, Paul arrive avec son père et sa mère sur Arrakis, fief de la famille Harkonnen depuis plusieurs générations, mais qui reste aux mains de la Maison des Atréides sur ordre de l’empereur. Bientôt, les nouveaux arrivants se retrouveront impliqués dans un réseau de trahison et de tromperie qui les amènera à remettre en question leur confiance en l’empereur et ceux qui les entourent.

Dans Dune : deuxième partie, Paul Atreides rejoindra Chani (Zendaya), qui apparaît brièvement dans la première partie, et les Fremen alors qu’il cherche à se venger de ceux qui ont détruit sa famille. Paul doit choisir entre l’amour de sa vie et sauver le destin de l’univers, et finalement endosser le rôle de héros.

Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling et Javier Bardem seront de retour avec Chalamet et Zendaya. Le casting comprendra également Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub et Tim Blake Nelson.