Timothée Chalamet publie la première photo de lui alors que Willy Wonka et les mèmes sont hors de contrôle

« La sexification de Willy Wonka doit cesser. »

Timothée Chalamet a donné aux fans un premier aperçu de lui-même en tant que Willy Wonka et les mèmes sont vraiment hors de contrôle.

ICYMI, l’acteur incarnera l’emblématique Charlie et la chocolaterie personnage dans le prochain film, Wonka. En janvier, il a été annoncé que le film précédent, qui se concentrerait sur la vie de Willy Wonka au cours de sa jeunesse, était en préparation. Tom Holland, Harry Styles et même Janelle Monáe auraient tous été en lice pour le rôle, mais des mois plus tard, il a été révélé que Timothée suivrait les traces de Johnny Depp et Gene Wilder.

On sait peu de choses sur l’intrigue pour le moment, mais apparemment, nous pourrions avoir la chance de voir Timothée montrer ses talents de chanteur et de danseur, car plusieurs numéros musicaux devraient apparaître dans le film.

Alors que nous avons jusqu’en 2023 pour voir Mr Chalamet en Wonka, la production est bien engagée. Timothée a partagé une image de lui-même portant un haut-de-forme marron et une veste en velours froissé sur Instagram, accompagnée de la légende : « Le suspense est terrible, j’espère que ça va durer… WONKA. »

Seigneur. On n’aurait jamais pensé avoir soif de Willy Wonka mais bon, on y est…

Voici tous les mèmes et réactions à Willy Wonka de Timothée Chalamet.

la sexification de willy wonka doit cesser.

Que pensez-vous de Willy Wonka de Timothée Chalamet ?

