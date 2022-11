Timothee Chalamet partage une mise à jour positive sur Bob Dylan Biopic Going Electric

La longue gestation Bob Dylan biopic Passer à l’électrique se passe toujours selon son étoile principale. Au début de 2020, il a été signalé que Timothée Chalamet avait été choisi pour jouer un jeune Bob Dylan dans un biopic réalisé par Logan et Indiana Jones 5 le réalisateur James Mangold. Le projet a été mis en place chez Fox Searchlight, bien qu’il n’ait pas été précisé quand le tournage pourrait commencer ou quand le film sortirait. Peu de choses ont été révélées sur le film lui-même, même s’il devrait suivre l’ascension de Dylan vers la gloire avec le titre faisant référence au moment où le musicien légendaire est passé de la musique folk au rock.

Près de trois années complètes plus tard, il n’y a eu aucune mise à jour fructueuse sur Passer à l’électrique Chalamet et Mangold étant occupés par d’autres projets de grande envergure. Mais cela ne signifie pas que le film est mort dans l’enfer du développement. Dans une nouvelle conversation avec Variety, Chalamet a fourni une mise à jour positive sur le biopic. L’acteur admet que le projet pourrait encore échouer, même s’il s’y est quand même préparé, suggérant que les choses se présentent maintenant très bien pour Passer à l’électrique avancer. De l’entretien:

« Je n’ai pas arrêté de me préparer, ce qui a été l’un des plus beaux cadeaux pour moi. Ce fut une expérience merveilleuse de plonger dans ce monde, que nous réussissions ou non. Mais sans rien dévoiler – parce que je ne veux battre personne, et évidemment les choses doivent s’arranger officiellement – ​​les vents qui soufflent soufflent dans une direction très positive.