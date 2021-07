Timothée Chalamet ou Tom Holland ? avec qui Zendaya avait-il le plus d’alchimie

Il y a plus d’un mois, Zendaya Oui Tom Holland ils étaient les protagonistes de la nouvelle la plus attendue : Page Six les a trouvés en train de s’embrasser, confirmant ainsi leur relation. Et, bien qu’aucun des deux acteurs n’en ait parlé, après les premières images, ils ont été vus plus d’une fois profiter de dates différentes.

C’est-à-dire ces moments où ils ont été vus Zendaya Oui Tom Holland ensemble, ils nient les propos des mêmes acteurs qui à plusieurs reprises ont prétendu n’être que des amis. « Est la personne parfaite« , a déclaré l’interprète britannique dans une interview, flattant sa co-star dans Spiderman puis disant qu’il ne l’aimait qu’en tant qu’amie et même en tant que mentor.

Zendaya et Tom Holland sont le couple du moment. Photo : (Getty)



Cependant, maintenant que la trilogie de super-héros qui les a réunis touche à sa fin, tout semble indiquer que Holland et Zendaya ont laissé leur peur derrière eux et entretiennent une relation douce et tendre. Cependant, il convient de noter qu’en termes de travail, ils ne se réuniront pas à nouveau, du moins pour l’instant puisque tous deux ont des projets distincts.

En effet, l’ancienne star de Disney va bientôt sortir. Dune, un film réalisé par Denis Villeneuve où elle incarne une fille nommée Chani. Et, dans ce film, Zendaya joue aux côtés du grand Timothée Chalamet et, malgré le fait que le film ne soit pas encore sorti, la bande-annonce montre déjà que les acteurs sont les protagonistes d’une grande alchimie durant toutes les scènes.

Zendaya fait partie du casting de Dune. Photo : (Warner)



C’est parce que ses personnages sont un couple dans le film et beaucoup ont commencé à se demander si le lien entre les acteurs était plus grand que celui qu’elle avait avec Holland. Mais la vérité est que, contrairement à ce qui s’est passé dans les films Spiderman, Chalamet et Zendaya Ils jouent deux rôles d’adultes de plus que Peter Parker et MJ.







Cependant, il convient de préciser qu’au-delà des intrigues et de la différence des personnages, la chimie entre Zendaya et Tom est inégalée. Et, l’exemple clair est qu’ils sont la cible de rumeurs d’amour puisqu’ils ont été vus ensemble pour la première fois devant un écran.