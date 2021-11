Timothée Chalamet met en péril l’amour de Zendaya et Tom Holland

La relation de Tom Holland et Zendayasemble aller de mieux en mieux. Les acteurs se sont rencontrés en 2016 lors du tournage de Spider-Man : Retrouvailles, le film Marvel sorti en 2017. Là, ils ont récolté une chimie sans précédent qui a traversé l’écran au point d’exciter les fans qui ont toujours eu le désir de les voir ensemble dans la vraie vie.

Cependant, depuis longtemps Tom Holland et Zendaya Ils ont déclaré n’être que des amis, mais il y a quelques mois, leur relation tant attendue s’est confirmée. Et, de fait, les interprètes ne se cachent plus. Ils aiment sortir ensemble, aller à des mariages et même faire des déclarations d’amour sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, il a déjà parlé pour la première fois de sa parade nuptiale et a déclaré « amoureux”.

Cependant, nous devons encore attendre la déclaration officielle de leur relation. A tel point que le 13 décembre prochain, à l’avant-première de Spider-Man : Pas de chemin à la maisonTous les regards seront rivés sur votre arrivée. C’est que, sur le tapis rouge, ce sera la première fois que Hollande et le chanteur pourront se montrer en couple après des années de fréquentation en tant que collègues.

Mais, malgré le fait que l’amour entre eux semble les avoir dans les nuages, tout indique qu’il y a un troisième en lice : Timothée Chalamet. Le jeune acteur est un grand ami de Zendaya, en fait, ils se considèrent comme les meilleurs amis et ont une alchimie inégalée. Il est le plus récemment publié Dune ensemble, un nouveau film dans lequel ils jouent et où leur connexion était en évidence.

Pour cette raison, la dernière photo de Chalamet devenue virale sur Twitter a surpris tout le monde. C’est qu’on y voit l’acteur avec la fameuse veste en cuir qu’il porte Zendaya et que, à un moment donné, il a utilisé Tom Holland faire diverses apparitions publiques. C’est un fan qui a découvert ce fait, qui a été répliqué par plusieurs utilisateurs.

« Timothée Chalamet a volé la veste de Zendaya à Tom Holland», a-t-il écrit en joignant trois clichés, un de chaque acteur, à la veste. On ignore encore pourquoi le protagoniste de Dune obtenu ce vêtement, mais il est probable que c’était après une rencontre entre les trois. Eh bien, il convient de noter qu’il y a maintenant une belle amitié entre eux.

