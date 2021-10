Timothée Chalamet maintient ses conseils de début de carrière : « Pas de drogues dures et pas de films de super-héros »

Timothée Chalamet s’est avéré très demandé depuis son rôle de premier plan dans la superproduction de science-fiction Matthew McConaughey de 2014 Interstellaire représentant une version plus jeune du personnage, Tom, qui a grandi pour être le Tom joué par Casey Affleck. Les choix qu’il a faits dans les films auxquels il a participé ont été variés et éclectiques. Cependant, ils ont un point commun ; aucun d’entre eux ne tombe dans le genre des super-héros.

Timothée Chalamet a récemment partagé quelques conseils qui lui ont été donnés au début de sa carrière. « L’un de mes héros – je ne peux pas dire qui ou il me botterait le cul – il a mis son bras autour de moi la première nuit où nous nous sommes rencontrés et m’a donné quelques conseils », a-t-il déclaré, « Pas de drogues dures et pas de films de super-héros. «

Il semble l’avoir pris à cœur, et il n’y a aucun signe qu’il s’arrête, car son film actuel Dune sortira bientôt en salles, et son rôle dans The French Dispatch de Wes Anderson arrivera dans les salles le 22 octobre. Et bien sûr, nous l’avons tous vu enfiler son Wonka ensemble ce matin. Le film devrait être une histoire d’origine du roman de 1964 de Roald Dahl.

Il vient de finir d’enregistrer les chansons du film à Abbey Road. « Je me sentais hors de ma ligue », dit-il à propos de son travail dans le studio de création d’histoire. « Comme si je profanais l’histoire ! » Décrivant l’expérience, il dit : « Il ne s’agit pas d’exploiter les émotions les plus sombres de la vie. C’est une célébration d’être décentré et d’être d’accord avec les parties les plus étranges de vous qui ne s’intègrent pas tout à fait. »

Il voit son film de Denis Villeneuve, bien que dérivé de sources vieilles de plusieurs décennies, contenant des thèmes qui appartiennent à notre environnement actuel. « Dune a été écrit il y a 60 ans, mais ses thèmes tiennent aujourd’hui », dit Chalamet. « Un avertissement contre l’exploitation de l’environnement, un avertissement contre le colonialisme, un avertissement contre la technologie.

Sa poursuite du thème de la sensibilisation à l’environnement et du potentiel de technologie toxique peut être vu dans sa participation à Adam McKay’s Ne cherchez pas, mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence en tant que scientifiques, essayant de convaincre le président et son fils (joué par Meryl Streep et Jonah Hill) que la planète est sur le point d’être détruite par un météore. Bien que décrit comme une comédie noire, le message du film semble être un petit nombre essayant de sauver le monde en suppliant les pouvoirs en place, qui sont plus préoccupés par le spin et l’image des médias.

Interrogé sur son succès sans cesse croissant, il pense que « c’est une combinaison de chance et d’avoir de bons conseils au début de ma carrière pour ne pas me classer. » Le terme « star de cinéma », pour lui, est « comme la mort ». S’adressant à sa renommée montante, « Je suis en train de le découvrir », a déclaré Chalamet. « Dans mes pires jours, je ressens une tension pour le découvrir. Mais dans mes meilleurs jours, j’ai l’impression de grandir juste à temps. » En gardant les choses en perspective, il sonne: « Tu n’es qu’un acteur », comme un mantra. « Tu n’es qu’un acteur ! » Cette nouvelle vient du Temps.

Sujets : Dune