Timothée Chalamet était youtuber concentré sur les commandes Xbox

Il y a une chanson populaire qui dit : « Les modes de vie ne sont pas comme je le pensais. » Et c’est que du soir au matin, vous pouvez découvrir des détails inattendus de l’une des jeunes stars. Dans le cas de Timothée Chalamet, un détail de sa vie a été découvert qui ne sera pas une raison pour que l’acteur nominé aux Oscars devienne la cible de la « culture de l’annulation ».

Bien avant que l’acteur ne devienne célèbre avec des films tels que « Call Me By Your Name », « Little Women » et son dernier succès au box-office « Dune », Chalamet avait une petite chaîne YouTube présentant son entreprise de personnalisation pour les contrôleurs Xbox 360. , un service qui est aujourd’hui proposé par Xbox Design Lab, qui est une division officielle de la console de Microsoft.

ModdedController360 est une chaîne YouTube qui a été rapidement liée à Chalamet après qu’une page modérée par les fans de l’acteur a commencé à remarquer via Instagram et YouTube de brèves connexions entre les profils de l’acteur et cette curieuse chaîne avec seulement trois vidéos téléchargées dessus année 2010.

Vice a mené une enquête approfondie comparant les environnements de la chambre de Chalamet lors de certains entretiens qu’il a réalisés en appels vidéo avec le cadre dans lequel ce jeune homme de quinze ans a réalisé ses vidéos, arrivant à la conclusion qu’il s’agit de la même personne. .

Dans une curieuse tournure des événements, l’enquête de Vice, qui était soutenue par Aric Toller, enquêteur principal de Bellingcat, une équipe de journalistes connue pour enquêter sur les crimes de guerre en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, aurait permis de gagner beaucoup de temps investi dans cette curieuse nouvelle. « expérimenter » s’ils avaient revu les entretiens que Chalamet a menés sur YouTube.

Il y a cinq jours, le joueur professionnel Nate Hill a mené une interview avec Timothée Chalamet et Zendaya à propos de l’avant-première de « Dune » où l’acteur a révélé son passé de joueur youtubeur. Resulta ser que la razón por la que su canal solo cuenta con 3 videos se debe a que son video sobre los tres clientes que Chalamet llegó a tener en su negocio de personalización de consolas, pero debido a que este no prosperó, terminó por abandonar el projet.