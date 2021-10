Timothée Chalamet chante dans Wonka Set Video

Hier, nous avons eu un premier aperçu de Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka dans le prochain film de préquelle qui sortira au cinéma en 2023 par l’acteur lui-même, et juste après cette révélation officielle, quelques images sur le plateau de l’acteur en train de jouer l’un des numéros musicaux qui seront présentés dans le film. Les images partagées sur Twitter par l’utilisateur @_ARTSARTSARTS montrent Chalamet chevauchant un véhicule pendant que la chanson joue en arrière-plan et qu’il la mime. Bien qu’il y ait eu des opinions contrastées sur l’apparence du personnage, il ne fait aucun doute que sa voix chantée est clairement à la hauteur de la tâche sur la piste en question.

messieurs et messieurs, sans plus tarder, l’événement principal… TE timothée chalamet sur le pas de ma porte en train d’enregistrer un numéro musical pour wonka ! et je vis ! timmy nation se lève !!! pic.twitter.com/LswcIBSca9 – art (@_ARTSARTSARTS) 12 octobre 2021

Comme pour toute nouvelle itération d’un personnage bien-aimé, il y aura toujours ceux qui accueilleront un nouvel acteur à bras ouverts, et ceux qui doivent être traînés pour la balade en donnant des coups de pied et en criant que « personne ne peut rivaliser avec (insérer nom de l’acteur choisi ici) ». Nous l’avons vu avec le Joker, James Bond, Doctor Who et bien d’autres au fil des ans, et maintenant cela se produit avec Willy Wonka, le légendaire Gene Wilder étant l’homme qui ne peut être ni remplacé ni amélioré.

Cependant, il s’agit d’un film de préquelle, pas d’un remake ou d’un redémarrage, donc il ne devrait vraiment pas être nécessaire de faire une telle comparaison, car la performance de Wilder dans Willy Wonka et The Chocolate Factory en 1971 sera toujours là pour que tout le monde puisse se prélasser. une fois que Wonka est sorti, et si quoi que ce soit, le film conduira probablement plus de gens à découvrir ce joyau d’une performance dans son sillage.

Wonka a officiellement commencé le tournage plus tôt ce mois-ci et contient une distribution d’ensemble comprenant Olivia Colman, Roman Atkinson, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Matt Lucas et Tom Davis, entre autres. Alors que Netflix a récemment acquis les droits de toutes les histoires de Roald Dahl et développera sans aucun doute son propre contenu basé sur Wonka à temps, le préquel de Warner Bros. t commencer à se concrétiser jusqu’à la sortie de la version Johnny Depp de Charlie et la chocolaterie. Après ce film, Warner Bros a conservé les droits, ce qui leur a permis de poursuivre leur préquelle.

À l’époque où le film a été initialement annoncé, le producteur David Heyman n’a pas tardé à souligner que le film n’était un remake d’aucun des précédents films de Willy Wonka, mais à l’époque, leur histoire était encore en cours d’élaboration.

Nous essayons toujours de comprendre comment raconter cette histoire, quelle est l’histoire », a déclaré Heyman à Collider. « C’est une préquelle, ce n’est pas une suite. Qu’est-ce qui fait que Willy-quand on le trouve à la chocolaterie en train de faire le ticket d’or, où est-il avant ça ? Qu’est-ce qui le conduit à cet endroit où il s’est enfermé ? C’est comment y arrive-t-il ? Alors on joue avec ça. Ce n’est pas un remake… Mais c’est peut-être une histoire d’origine… C’est un défi parce que vous n’avez pas Dahl, vous n’avez pas de livre Dahl, et pourtant vous avez un personnage de Dahl. Mais je pense qu’il y a beaucoup dans son personnage qui suggère qui il est et aussi d’où il pourrait venir ou à quoi aurait pu ressembler son enfance ou son âge mûr. Nous explorons donc cela. Nous en discutons. Nous n’en sommes qu’aux premiers stades et très excités par ce qui nous attend. »

Maintenant, nous voyons les premiers aperçus de Timothée Chalamet et son interprétation du personnage, nous allons également voir beaucoup plus d’opinions sur s’il peut ou non être à la hauteur de ses prédécesseurs, mais c’est un jugement qui devrait vraiment être laissé jusqu’à l’ouverture du film le 17 mars 2023.

