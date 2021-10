Timothée Chalamet a prédit sa participation en tant que Paul Atréides dans Dune et c’est la preuve

Célébrités

© Warner BrosTimothée Chalamet dans Dune

Le 21 octobre, les cinémas ont été inondés de fans avec la première de Dune, le film avec Zendaya et Timothée Chalamet. A cette occasion, le film basé sur le roman de science-fiction de Frank Herbert s’est vu offrir une seconde chance sur grand écran, gagnant des milliers d’adeptes. Bien que, maintenant, la formule soit un peu différente.

Défini comme le spectacle visuel de l’année, Dune C’est déjà un succès au box-office au point de rapporter 223,2 millions de dollars en seulement sept jours à l’écran. Mais, ce n’est pas surprenant car Zendaya et Timothée Chalamet ils ont ébloui avec leurs performances en tant que Paul Atreides et Chani respectivement.

D’ailleurs, tel fut le succès des comédiens qui Dune il a déjà été renouvelé pour une suite. Et, c’était quelque chose à prévoir puisque Chalamet se prépare au moins à ce rôle depuis 2018. Le fait est qu’une photo de l’artiste prise cette année-là où il est vu en train de lire le roman d’Herbert tout en se préparant secrètement pour le rôle est devenue virale.

Alors qu’il voyageait sur la ligne F du métro qui traverse la Sixième Avenue et Manhattan, Timothée a été surpris en train de lire le livre dans lequel il tient désormais la vedette. Et, cette carte postale fait référence aux propos que l’acteur a prononcés dans une interview où il a avoué avoir lu le roman. D’après ce qu’il a révélé, son intention était d’impressionner Denis Villeneuve, le réalisateur, et de manifester son intérêt pour ce projet.

« Dès que Denis s’est inscrit pour l’adaptation, j’ai mis une alerte sur Google et j’ai acheté le livre. Pour être honnête, tout ce que je savais sur Dune à l’époque ça venait d’une BD qu’il avait vue dans un magasin quand il avait dix ans», a-t-il commencé par expliquer Timothée Chalamet en vue de IndiWire puis ajouta : « jeJ’étais en plein roman quand ils m’ont appelé pour me dire que Villeneuve allait être président du jury à Cannes et j’étais à Londres en train de préparer Le Roi”.

En outre, il a également avoué que l’idée de la rencontre venait du réalisateur lui-même. « Il m’a demandé si je pouvais le rencontrer, alors j’ai englouti la seconde moitié du livre aussi vite que j’ai pu.», a-t-il assuré. Sans aucun doute, l’intérêt pour le film a été démontré car il a fait une performance exceptionnelle et il existe déjà des preuves qu’il était prédestiné à être Paul Atréides.

