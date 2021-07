Timothée Chalamet a laissé Eiza González derrière lui et est revenu avec Lily Rose Depp : la preuve

Timothée Chalamet Oui Lys-rose depp Ils sont l’une des jeunes stars les plus prometteuses du cinéma. Les jeunes ont montré leur talent d’acteur à plus d’une occasion. En fait, l’acteur a été nominé pour un Oscar pour sa performance exceptionnelle dans Appelle moi par ton nom, film qui lui a valu une renommée internationale. En revanche, la fille aînée de Johnny Depp Elle a quitté le mannequinat pour s’essayer au cinéma et cela a été plus que bien pour elle.

C’est ainsi qu’un film les a réunis. C’était en 2018 et ils tournaient Le roi, une production originale de Netflix disponible dans le catalogue. Là, le béguin était immédiatement et, petit à petit, ils ont forgé un lien qui au fil du temps est devenu une parade nuptiale. Tout d’abord, ils ont essayé de se cacher des paparazzis jusqu’à ce que cela devienne inévitable et ils ont décidé de confirmer leur relation. De cette façon, ils ont formé l’un des couples hipster et bohème les plus aimés d’Hollywood.

Cependant, à la mi-2020, les acteurs ont décidé de mettre fin à leur relation. Ils n’ont jamais très bien expliqué pourquoi, mais la pandémie a peut-être influencé certains courts-circuits entre les deux. Maintenant, dans les dernières heures, l’acteur a fait l’actualité car il est revenu à Cannes après deux ans d’absence pour la première de La Dépêche française, le nouveau film de Wes Anderson. Il n’est pas venu avec Lily, mais des photographies ont été publiées confirmant qu’ils sont plus amoureux que jamais. Vue.

Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp sont de nouveau ensemble

Les jeunes hommes ont été vus en train de quitter l’appartement new-yorkais de l’acteur fin juin. Bien sûr, ils ont essayé de passer d’être perçus en portant des masques et des lunettes noires. Cependant, cela n’a pas empêché les photographes de se reconnaître. On ne sait pas avec certitude quand ils sont revenus, mais il est très probable que ce soit au cours des derniers mois. En fait, en avril, la rumeur disait qu’ils avaient également été ensemble dans un magasin.

Lis Oui Timothée ils se sont séparés ensemble lorsque la pandémie a commencé en mars 2020. Il y a un peu moins de trois mois, l’acteur franco-américain a été vu en train de s’embrasser avec Eiza González profiter de vacances à Cabo San Lucas au Mexique. Cependant, il y a quelques semaines, l’actrice mexicaine a confirmé sa cour avec le joueur de crosse, Paul Rabil.

Tout cela indique que tant la star de Godzilla contre Kong et le suivant Willy Wonka a mis leur romance passionnée derrière lui et, dans son cas, il est définitivement revenu sur sa relation avec Lily, 22 ans.