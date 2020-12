Timothée Chalamet a imité Harry Styles et c’est ainsi que les fans ont réagi

Timothée Chalamet, 24 ans, est l’un des grands jeunes talents d’Hollywood. Alors que sa carrière a commencé en 2008 en tant qu’enfant dans le court métrage «Sweet Tooth», il a gagné cette reconnaissance ces dernières années pour avoir joué dans le film. ‘Appelez-moi par votre nom’ (2017), qui lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur et de faire partie de « Lady Bird » (2017). Le succès s’est poursuivi avec des films comme ‘Beau garçon’ (2018) et ‘Petites femmes’ (2019), à nouveau réalisé par Greta Gerwig.

2020 apporterait une autre année de réalisations, mais elle a été affectée, comme de nombreuses productions, par la pandémie de coronavirus. La projection était toute nouvelle ‘Dune’ Denis Villeneuve, mais a été retardé pour la 1 octobre 2021. La même chose s’est produite avec ‘La dépêche française’ par Wes Anderson, qui est passé du 24 juillet 2020 à 28 janvier 2021.

Loin des fusillades, pour le moment, et avec sa tête dans le futur ‘Ne cherchez pas’ (2021) et ‘Trouvez-moi’, Il a eu l’un des moments que traversent diverses célébrités du cinéma et de la télévision: hôte ‘Saturday Night Live’, l’un des programmes télévisés les plus réussis aux États-Unis. Là a exécuté une imitation du chanteur Harry Styles et ses fans ont explosé dans les réseaux. Regardez la vidéo et les réactions!







Timothée Chalamet en tant que Harry Styles était ce dont il avait besoin cette année pour s’améliorer pic.twitter.com/jfSEGdWrsL – (@jennybarreda)

13 décembre 2020





Dans la vidéo, on voit qu’ils lui posent une question et dans la réponse, il imite parfaitement la voix du chanteur, avec l’accent britannique, il s’habille même en Harry. A en juger par les expressions des fans, nous sommes confrontés à l’un de ses moments préférés pour réunir deux grandes stars qui ont réussi à captiver ce public, avec leurs talents respectifs.

Comme nous l’avons mentionné, l’avenir de Chalamet est maintenant dans les premières de ‘Dune’ et ‘The French Dispatch’ en 2021, mais nous verrons beaucoup plus de lui car il est l’un des acteurs les plus acclamés à Hollywood aujourd’hui.