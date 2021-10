Timothée Chalamet a été conseillé d’éviter les films de super-héros

A 25 ans, Timothée Chalamet, acteur nominé aux Oscars pour son travail dans « Call Me By Your Name », a réussi à devenir l’un des jeunes talents les plus prometteurs de l’industrie du divertissement, il n’est donc pas surprenant que Sooner or plus tard, vous pourriez recevoir une offre de Marvel ou de DC pour rejoindre l’une de leurs franchises.

Chalamet attend actuellement la première de « Dune », un film dans lequel, sous la direction du cinéaste canadien-français Denis Villeneuve, il incarnera Paul Atréides, un jeune héritier d’une noble maison de l’Empire galactique formé dix il y a mille ans, futur, qui est sur le point d’affronter les dangers qui l’attendent sur Arrakis, une planète désertique qui est la seule source d’une substance précieuse dans le fief.

Bien avant que Robert Pattinson ne soit confirmé comme le rôle principal dans le nouveau film de Matt Reeves « The Batman », Chalamet était chargé de réfuter de manière taquine les rumeurs qui le qualifiaient de nouveau Dark Knight. En fait, il a récemment révélé que c’était son héros qui lui avait conseillé de rester à l’écart des productions de super-héros.

« Un de mes héros, je ne sais pas qui ou qui me botterait les fesses, a mis son bras autour de moi la première nuit où nous nous sommes rencontrés et m’a donné quelques conseils : pas de drogues dures et pas de films de super-héros », a commenté Chalamet lors d’une récente conférence. avec le temps.

Dans une précédente conversation avec Variety, Chalamet a noté ne ressentir aucune aversion envers ces univers narratifs (DC ou Marvel). Divers rapports indiquent que Warner Bros développe un film inspiré de « Batman Beyond », soulignant que Chalamet est l’un des candidats préférés pour incarner Terry McGinnis, le successeur de Bruce Wayne dans sa lutte contre le crime, bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle à l’époque. .respecter.

En 2018, Timothée Chalamet a révélé qu’il avait auditionné pour le rôle de Spider-Man dans le film « Captain America: Civil War », qui a finalement été attribué à Tom Holland. Chalamet dit qu’il a quitté la salle d’audition « en sueur et complètement paniqué ». Lorsqu’il a proposé à son manager de revenir, il lui a raconté comment Sean Young a effrayé les dirigeants de studio en se présentant partout dans un costume de chat dans sa tentative de devenir Catwoman.