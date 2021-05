TimeSplitters revient officiellement, développé par un design radical libre réformé

KSK Casque Racing Jet Taille XL (61cm)

Cette forme de casque ne vous est pas inconnue ? Vous reconnaissez les modèles STRIPES ou encore TATTOO ? En effet, la marque KSK revient avec ce modèle très apprécié des urbains dans un tout nouveau design à la fois classique et vintage. Développé dans différents coloris et finitions qui se distinguent par une large bande de couleur blanche, bleue ou grise, ce casque est à la fois sobre et stylé. Ce casque se porte haut sur la tête. L'esprit de liberté incarné par le design de ce casque vous donnera envie de vous balader l'été ou à la mi-saison, seul ou accompagné. Les caractéristiques techniques de ce casque vintage ainsi que son prix vous conforteront dans votre choix. Doté d'un écran traité anti-rayures et d'un intérieur démontable et lavable, ce casque est confortable pour une conduite urbaine. Le RACING est également équipé d'une coque en ABS et d'une boucle micrométrique facile et rapide à attacher, pour vous assurer une protection et un maintien optimal. Soyez rassuré, ce casque RACING, comme tous nos autres casques, ont l'homologation ECE R 22.05 et répondent aux normes Européenne et Françaises en vigueur. Elle est obtenue à la suite d'une série de tests rigoureux, notamment des tests d'impact et d'anti-déchaussement. Pour votre sécurité, n'oubliez de vous munir d'une paire de gants homologués obligatoires au guidon de votre deux roues, que vous soyez conducteur ou passager. Pensez à remplacer votre visière si celle-ci est rayée ou endommagée. La visière ou écran compatible est : ECRAN-501. Envie d'un autre style ? Retrouvez tous nos casques homologués disponibles sur le site de Scooteo !