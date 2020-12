Timbaland et Swizz Beatz parlent de la bataille de ‘Verzuz’ entre Diddy et le Dr Dre

Le mois dernier Verzuz bataille entre Gucci Mane et Jeezy a attiré 9 millions de téléspectateurs, plus que tout autre Verzuz encore.

Alors maintenant, ses fondateurs Timbaland et Swizz Beatz cherchent à dépasser ce nombre, et ils essaient peut-être de le faire avec Diddy et le Dr Dre.

Timbo et Swizz ont récemment discuté avec TMZ le mercredi 2 décembre des chances que les deux vétérans se battent et Swizz a déclaré que c’était une possibilité.

« Beaucoup de Verzuz, tout comme le dernier que nous avons vu, tout le monde a dit que cela ne pouvait pas arriver « , a déclaré Swizz. » Alors maintenant, nous laissons l’univers naturellement faire bouger les choses … Je ne vais pas dire non. «

Selon vous, qui gagnerait un Verzuz bataille entre Diddy et le Dr Dre?