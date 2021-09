Tim Roth taquine son retour moins sérieux en tant qu’abomination dans She-Hulk

L’incroyable Hulk la star Tim Roth est de retour dans l’univers cinématographique Marvel en tant que méchant monstrueux Abomination, l’acteur reprenant le rôle pour la sortie sur grand écran Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Son retour ne s’arrête pas là cependant, avec Roth qui devrait reprendre le rôle sur le petit écran dans la prochaine série Disney + Elle-Hulk, qui, comme l’explique l’acteur, est quelque chose avec lequel il a lutté au début. Heureusement, il a été aidé par The Hulk lui-même, Mark Ruffalo, qui lui a montré une façon différente de jouer à Abomination – avec humour.

« J’ai fait L’incroyable Hulk il y a des années, juste parce que je pensais que mes enfants en seraient gênés. Je l’ai fait pour eux et j’ai vraiment aimé le faire. Alors, quand ils sont venus me voir et m’ont dit: « Nous adaptons le truc de She-Hulk. Pouvez-vous revenir en tant que personnage? » J’étais comme, bien sûr. Cela devrait être amusant. J’ai été très surpris car c’était difficile au début. Ce n’est que lorsque Mark Ruffalo est venu filmer ses trucs que je me suis dit : ‘Oh, c’est comme ça qu’on fait ! Avec un sens de l’humour !' »

Donc, il semble que les fans de Marvel peuvent s’attendre à une version beaucoup plus drôle d’Abomination quand Elle-Hulk roule, Roth essayant sans aucun doute de donner au personnage la même intensité qu’il a affichée dans son L’incroyable Hulk début.

Cette embardée vers la comédie ne devrait pas surprendre ceux qui gardent une trace de Elle-Hulk, qui a été décrite par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, comme une « comédie juridique d’une demi-heure » et quelque chose que Marvel Studios n’a « jamais fait auparavant ». Le patron de Marvel a depuis révélé que la série s’inspirera et « restera fidèle » à la course She-Hulk de l’écrivain-artiste John Byrne dans les années 1980, qui a adopté une approche semi-satirique du personnage, faisant même d’elle l’un des rares personnages de Marvel. qui peut briser le quatrième mur.

Elle-Hulk sera dirigé par Silicon Valley et Rick et Morty alun Jessica Gao et est réalisé par Kat Coiro (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Anu Valia (Bio AP). Orphelin noir Tatiana Maslany est à bord pour jouer le personnage principal, la série étant centrée sur Jennifer Walters (jouée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle sort, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

« C’est une série sur une femme qui essaie de naviguer dans le monde et d’être considérée comme une professionnelle malgré le fait qu’elle a bien plus de 6’7″ – et verte », a déclaré Kevin Feige lors de la présentation de Marvel lors du dernier événement Disney Investor Day. Feige a ensuite qualifié la série de « très drôle », avant de taquiner l’arrivée d’autres personnages de tout le MCU. apparaissent d’épisode en épisode », a déclaré Feige.

Le rôle de l’Abomination avec Tim Roth le retour dans la série est actuellement inconnu, mais, grâce à son penchant pour le saccage, il est probable qu’il aura besoin d’une assistance juridique. Elle-Hulk devrait sortir en 2022 et se composera de dix épisodes. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

