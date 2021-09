Tim Roth revient sur Voice Abomination dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Suite à l’arrivée de la deuxième bande-annonce de Shang-Chi, il a fallu très peu de temps aux fans pour constater l’apparition d’un méchant Marvel familier mais très inattendu. De même que Docteur étrange‘s Wong, le clin d’œil et vous le manquez clip présenté nul autre que L’incroyable Hulk’ s Abomination, qui n’a pas été vue dans le MCU depuis le deuxième film très décousu de la saga Infinity mais a été confirmé comme l’un des antagonistes du prochain Elle-Hulk séries.

Grâce à une nouvelle interview avec le producteur Jonathan Schwartz, nous savons maintenant que non seulement le personnage revient, mais c’est ce qui ressemble à une réintroduction d’un personnage qui va passer beaucoup plus de temps à l’écran dans un avenir proche qu’il ne l’a fait. eu au cours de la dernière décennie, et il semble donc tout à fait normal que Tim Roth est revenu pour exprimer la mutation.

Parler à The Direct à propos de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Schwartz a déclaré: « Roth a fait quelques vocalises pour nous … il faisait certainement partie de ce processus. Il y aura plus d’Abomination à venir, donc plus de cette histoire à raconter. En ce qui concerne Shang-Chi, il s’agissait en quelque sorte de savoir qui serait le personnage le plus cool pour ce moment ? Qui voulons-nous voir dans cette bague ? Et puis comprendre qui aurait un sens pour les histoires en cours qu’ils ont dans le plus grand univers. »

Dans une précédente interview avec ComicBook.com, le producteur a expliqué ce qui a conduit à l’introduction d’Abomination dans le film par rapport à certains des autres personnages qui auraient pu être inclus dans la même scène. « Nous aimons ce moment. Nous savions en quelque sorte, [director] Destin [Daniel Cretton] et moi, qu’il devait y avoir une grande, sorte de combat entre deux personnages connus là-dedans, et c’est juste devenu cette grande discussion avec nous en parlant de qui avait du sens, et qui serait cool, et à qui nous penserions ce serait un bon combat entre les deux, et nous avons fini par vouloir Abomination parce que cela semblait avoir le plus de sens dans l’histoire pour savoir où nous allons le trouver dans cet univers, et aussi, être juste un combat cool et génial. Et cela correspondait à ces lignes, comme si c’était le bon moment pour rafraîchir le look d’Abomination. Nous ne l’avons pas vu depuis un moment, donc je pense que tout le monde était excité de le voir en quelque sorte dans une gloire étrange. »

La confirmation précédente qu’Abomination figurerait dans She-Hulk, marquant la première fois que le personnage était vu avec Bruce Banner / Hulk de Mark Ruffalo étant donné que c’était Ed Norton qui jouait le scientifique dans L’incroyable Hulk, avait déjà donné aux fans une attente de voir le superbe faire un retour au MCU, mais personne ne s’attendait à ce que ce retour fasse partie d’un combat en cage à Shang-Chi. Avec le retour confirmé de Roth au MCU, il semble que Marvel cherche maintenant, en quelque sorte, à ramener son enfant perdu dans le giron.

Auparavant, le seul lien réel avec L’incroyable Hulk, autre que le personnage de Hulk lui-même, a été Thaddeus Ross – joué par William Hurt – qui est apparu dans de nombreux films MCU, dont le plus récent est Veuve noire. Compte tenu de l’interconnexion de Marvel avec leurs films, la seule vraie surprise est le temps qu’il a fallu pour ramener Abomination sur les écrans, mais tout a son heure et il semble que son heure soit certainement maintenant. Shang-Chi et la légende des dix anneaux arrive dans les cinémas exclusivement demain.

Sujets : Shang-Chi