Tim Roth révèle le spoiler de son retour de She-Hulk en tant qu’abomination

Certains acteurs de Marvel ont été bien formés pour éviter de dire la mauvaise chose dans les interviews, mais après avoir été hors du jeu Marvel pendant un certain temps, il se pourrait que Tim Roth doive retourner à Secret School après avoir apparemment révélé un spoiler pour son retour prochain en tant que The Abomination dans le Disney + Elle-Hulk séries. Tout en parlant à The DisInsider de son retour dans le giron de Marvel, Roth a révélé quelques détails sur sa prochaine apparition qui n’étaient pas encore connus et qui auraient peut-être été retenus un peu plus longtemps si Disney et Marvel Studios avaient réussi. Spoiler pour Elle-Hulk Arrivent.

Tim Roth a fait un retour inattendu au MCU lorsqu’il est apparu sous la forme d’Abomination pendant Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Alors que ce rôle ne nécessitait que la star enregistre une voix off pour le court camée, sa prochaine apparition dans Elle-Hulk est un rôle beaucoup plus important et Roth est plus qu’heureux d’être de retour en tant que personnage, qui sera apparemment retransformé en sa forme humaine d’Emil Blonsky dans la série.

Au cours de l’interview, on a demandé à Roth s’il apparaîtrait également sous forme humaine dans la série, et sans hésitation, il a répondu: « Oh ouais! » Il a ajouté que les fans devraient « s’attendre à voir un peu de tout dans [it]» et a fait l’éloge de Tatiana Maslany comme d’une « centrale électrique ». Bien sûr, Roth n’est pas allé jusqu’à détailler des points spécifiques de l’intrigue sur la nouvelle série Disney +, et à part être officiellement informé que la série prendra la forme d’une « comédie légale d’une demi-heure », nous n’avons aucune idée de à quoi s’attendre quand il arrivera l’année prochaine. Cependant, il existe quelques théories solides.

She-Hulk pourrait voir Bruce Banner découvrir un « remède » pour Hulk







Il existe un certain nombre de théories sur ce qui pourrait arriver dans Elle-Hulk. Comme la série est décrite comme une comédie, il y a eu beaucoup de questions sur la façon dont cela s’intégrera au reste de l’univers Marvel. Compte tenu de la prochaine Chevalier de la Lune semble se plonger dans une histoire plus sombre et violente, Elle-Hulk devrait être relativement léger et aéré en comparaison. L’une des plus grandes théories pour une sous-intrigue de la série implique l’apparition récente de Bruce Banner dans Shang-Chila scène post-générique de lui-même et non de Smart Hulk.

Le court teaser publié pour Elle-Hulk a montré Banner sous la forme de Smart Hulk travaillant dans son laboratoire, bien que dans Shang-Chi il était redevenu lui-même. Avec la série voyant Jennifer Walters de Maslany selon la rumeur obtenir ses pouvoirs de « géant vert » de Banner, il serait plausible pour le scientifique d’essayer de trouver un moyen de la « guérir » de la malédiction qui le tourmente depuis des années.

Tim Roth confirmant que l’Abomination apparaîtra sous forme humaine pourrait signifier que Banner produit un sérum qui inverse celui utilisé par Blonsky pour devenir l’Abomination en 2008. L’incroyable Hulk, qui à son tour pourrait être utilisé pour se retransformer en Bruce Banner et supprimer Hulk. Si les rumeurs selon lesquelles un film de World War Hulk est en préparation sont vraies, alors étouffer Hulk pourrait bien agir comme un catalyseur pour que cela se produise quelque part dans le futur.





