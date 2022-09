Tim Roth aborde son avenir MCU au-delà de She-Hulk

Tim Roth a fait un retour au MCU en She-Hulk : avocatemais c’est quelque chose que personne n’aurait prédit il y a même quelques années compte tenu de sa dernière apparition en tant qu’Emil Blonsky/Abomination il y a bien plus de dix ans en 2008. L’incroyable Hulk. Cependant, après avoir fait son apparition surprise dans Shang-Chi et la légende des dix anneauxRoth a de nouveau occupé le devant de la scène, mais combien de temps cela dure est quelque chose qu’il ne sait pas.

L’incroyable Hulk est l’un des films les plus décousus en ce qui concerne la continuité du MCU, l’acteur principal passant d’Edward Norton à Mark Ruffalo et seul Thaddeus Ross de William Hurt est revenu dans d’autres films MCU, mais la réapparition de Roth a contribué à lisser au-dessus des fissures.

Cependant, bien qu’il s’agisse toujours d’Emil Blonsky et de Roth qui le joue toujours, son personnage est un peu différent de son ancienne apparence. L’Abomination a subi une refonte pour le rapprocher de son style de bande dessinée, et bien que l’histoire de Blosky reste intacte, il est beaucoup plus génial et accommodant dans Elle-Hulk. Bien qu’il n’y ait toujours pas d’image claire sur l’endroit où Blonksy sera d’ici la fin de Elle-Hulk courir, il semble que Roth soit autant dans le noir quant à l’avenir du personnage que n’importe qui d’autre. Il a déclaré à Screen Rant :

« Je vais vous dire quoi, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire. C’est bien; c’est sur eux. C’est ce qu’ils font. Mais c’est amusant. C’était un travail difficile, mais c’était amusant en même temps. Les bons à avoir dans votre vie sont.

Tim Roth a adoré travailler avec Mark Ruffalo sur She-Hulk

De retour au MCU après tant d’années, Tim Roth a eu la chance de travailler avec de nombreux nouveaux acteurs, et bien sûr cela inclut sa première fois aux côtés de Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner. Après avoir repris le rôle de Banner / Hulk dans Avengers en 2012, Ruffalo est devenu un favori parmi les anciens du MCU, et Roth a adoré toute l’expérience. Il a dit précédemment :

« Tatiana Maslany est incroyable, et She-Hulk est une comédie, et elle est sacrément douée pour la comédie mais, pour être honnête, elle est plutôt bonne dans tout. Quand Mark Ruffalo s’est présenté pour faire ses trucs dans lesquels j’étais impliqué et les a vus interagir tous les deux, ce fut un moment pour moi, et je me suis dit: ‘Oh, c’est ce que nous faisons. Oh, d’accord,’ et puis j’ai su quoi faire. Fondamentalement, sur le premier segment auquel j’ai participé, j’ai reçu des instructions sérieuses de leur part sur le fait que nous faisions nos affaires là-bas, puis tout était récréatif. C’était très amusant. »

She-Hulk : avocate a réussi à surmonter bon nombre des premières critiques avec ses premiers épisodes. Après avoir présenté des apparitions de Benedict Wong en tant que première apparition de Wong et Charlie Cox en tant que Daredevil à venir, il y a beaucoup à apprécier dans la série pour ceux qui sont prêts à ignorer certaines des mauvaises critiques moins que précises et à tenter leur chance. Les quatre premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur Disney+.