Tim McGraw sur l’éducation de 3 filles avec sa femme Faith Hill: «  Ils m’ont appris à être un homme  »

Tim McGraw a passé des années en tant que seul homme de la maison – et ça lui va.

La superstar de la musique country, qui partage ses filles Gracie, 23 ans, Maggie, 22 ans, et Audrey, 19 ans, avec sa femme Faith Hill, dit que vivre avec des femmes a été une expérience incroyable.

Gracie McGraw, Faith Hill, Tim McGraw, Audrey McGraw et Maggie McGraw assistent au gala TIME 100 le 21 avril 2015 à New York. Kevin Mazur / Getty Images

«Eh bien, je suis en infériorité numérique. Ma maison est pleine d’œstrogènes », a-t-il déclaré à l’acteur Garrett Hedlund dans une interview pour le site Web de mode de vie des hommes Leo. «Je pleure aux publicités Hallmark. Mais voici quelle est la vérité sur la question. Vous savez, j’ai grandi avec toutes les sœurs et ma mère. Je n’avais pas vraiment de père dans les parages, et quand j’en avais un, ils n’étaient pas les meilleurs modèles.

«Mes filles et ma femme et ayant une maison pleine de femmes – et étant le genre de gars que je suis, prêt à faire les choses que j’aime faire – parfois je me pense plus macho que je ne le suis à coup sûr. Mais ils ont fait de moi un homme meilleur. Ils m’ont fait voir les choses d’une manière différente. Ils m’ont appris tellement plus sur la vie, comment être un homme.

McGraw, qui a présenté sa famille dans son clip vidéo « Gravy » l’année dernière, dit que l’amour de tant de femmes l’a aidé à le façonner.

«Il n’y a rien de tel que trois filles et une femme qui sont entêtées, intelligentes et qui vous aiment inconditionnellement», a-t-il déclaré. «Il n’y a rien de tel que d’être entouré de ça. Cela peut vous apprendre à être un homme autant que possible. Ils peuvent vous apprendre à être un homme plus que moi.

«Je ne changerais rien pour le monde. Je ne sais pas si je serais la même personne sans cela. Pour le meilleur ou pour le pire », at-il ajouté en riant. «C’est une bénédiction. Ça l’est vraiment. Cela a également affecté mon art de bien des manières. La musique que je fais, les films que je fais, les choix que je fais. Cela a rendu toutes ces choses plus définies, plus émotionnelles.

McGraw et Hill sont mariés depuis 24 ans et leurs enfants ont grandi et ont quitté la maison, mais il se souvient encore d’une décision critique que lui et sa femme ont prise après la naissance de Gracie.

«Voici une des choses que nous avons faites qui était vraiment si belle pour nous. … Nous avons dit à tout le monde que pendant six semaines, nous ne voulions simplement pas que quiconque vienne. Je veux dire, ils pouvaient venir lui dire bonjour ou quelque chose du genre, mais nous voulions passer ce temps avec elle. Nous avons rarement quitté la maison. Nous sommes restés là-bas avec elle.

McGraw a également défendu de laisser les enfants dormir au lit avec leurs parents, ce que lui et Hill ont fait avec Gracie.

«Je peux vous dire qu’elle s’est retrouvée dans le lit avec Faith et moi un peu», dit-il en riant. «Ce n’est probablement pas la meilleure chose à faire.»

«Nous avons construit une crèche qui se trouvait à l’étage de notre maison, et nous ne l’avons jamais utilisée», a-t-il ajouté. «Nous avons fini par mettre un berceau juste à côté de notre lit, et chaque fois qu’elle pleurait, nous la mettions au lit avec nous. Il a donc fallu un certain temps pour briser cela.

C’est une décision qu’il ne regrette pas.

« Je peux vous dire ceci. C’est une belle connexion sur toute la ligne.

«Je sais qu’il y a des règles à propos du« Ne mettez pas vos enfants au lit avec vous parce qu’ils ne grandiront jamais ou ne partiront jamais »», a-t-il ajouté. « Vous savez quoi? Pour nous, c’était une belle chose.