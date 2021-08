Tim McGraw est tous les papas alors qu’il réagit à la scène de « se faire baiser » de sa fille dans un nouveau clip

Tim McGraw n’a qu’un seul élément à retenir pour les débuts d’acteur de sa fille.

La plus jeune enfant de McGraw et Faith Hill, Audrey, 19 ans, a récemment joué dans le dernier clip de son père, pour la chanson « 7500 OBO », sortie vendredi, et une partie en particulier a suscité une réaction de McGraw. Dans un Instagram Reel dans les coulisses, le chanteur country de 54 ans a partagé ses réflexions sur le moment où sa fille a embrassé sa co-star masculine.

« Je n’appelle pas ça une » scène de maquillage « », a plaisanté McGraw. « C’est juste un joli petit bisou sur la joue après un rendez-vous. J’ai essayé de crier ‘coupe’, mais je n’y suis pas arrivé assez vite. »

« Je ne vais pas le battre », a-t-il ajouté. « Je suppose que je vais le laisser glisser sur celui-ci. Ce n’est pas facile à regarder pour un père, je peux vous le dire.

La chanson raconte l’histoire d’un homme qui prend la décision de vendre son camion parce que cela lui rappelle son ex. La vidéo a inversé les rôles et raconté l’histoire du point de vue d’une adolescente, interprétée par Audrey.

Malgré le moment gênant pour le père de trois enfants, McGraw a révélé dans une interview sur YouTube Premium qu’il n’aurait pu imaginer personne d’autre dans le rôle. L’idée originale pour Audrey de jouer le rôle de l’un des personnages principaux est venue des réalisateurs Alexa et Stephen Kinigopoulos.

« C’est en quelque sorte la première fois que nous plaçons Audrey au milieu d’une vidéo, et vous l’avez suggéré ! » McGraw a dit aux réalisateurs. « Mais ensuite, quand j’ai continué à lire le traitement (vidéo) … elle était la seule personne à laquelle je pouvais penser. »

Après avoir discuté de la décision avec sa femme, le couple a décidé qu’ils voulaient qu’Audrey fasse partie du nouveau projet de son père et soit présentée comme un personnage fort et indépendant.

« En règle générale, pour les enfants, nous ne les avons pas vraiment mis dans ce genre de situations, mais plus Faith et moi en avons parlé … et avons vraiment commencé à creuser, (nous avons réalisé) à quel point cela avait du sens pour nous et notre famille et nos croyances et comment nous voulons que nos filles soient représentées », a-t-il déclaré.

McGraw et Hill, qui sont mariés depuis près de 25 ans, ont trois enfants ensemble : Gracie, 24 ans, Maggie, 23 ans et Audrey, 19 ans.

La superstar country est peut-être entourée de femmes, mais cela ne le dérange pas beaucoup. En mars, McGraw a parlé d’élever trois filles et de la façon dont son enfance l’a façonné lors d’une interview avec l’acteur Garrett Hedlund pour le site Web de style de vie pour hommes Leo.

« Eh bien, je suis en infériorité numérique. Ma maison est pleine d’œstrogènes », a-t-il déclaré. «Je pleure devant les publicités Hallmark. … J’ai grandi avec toutes mes sœurs et ma mère. Je n’avais pas vraiment beaucoup de père autour de moi, et quand j’en avais un, ils n’étaient pas les meilleurs modèles.

« (Mes filles et ma femme) ont fait de moi un homme tellement meilleur », a-t-il ajouté. « Ils m’ont fait voir les choses différemment. Ils m’ont appris tellement plus sur la vie, sur la façon d’être un homme. »

