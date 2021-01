Tim down, c’est pourquoi 300000 personnes se sont retrouvées sans Internet et sans appels

Aujourd’hui 4 janvier 2021 a été une matinée à oublier pour de nombreux utilisateurs de l’opérateur téléphonique TIM. En fait, les lignes téléphoniques et Internet des utilisateurs liés à la société italienne ont été trouvées inutilisable pendant plusieurs heures dans de nombreuses régions d’Italie, et ce n’est que dans les dernières minutes du matin qu’ils sont à nouveau accessibles. La panne a touché des centaines de milliers de personnes et, selon une note publiée par l’exploitant, elle serait due à un défaut électrique.

La note parle de « perturbation des systèmes d’alimentation électrique dans un central téléphonique à Milan » qui s’est produite au cours de la nuit, en a résulté éteindre certains équipements de la compagnie. Les horaires correspondent à ceux rapportés par les rapports en ligne et surtout par le portail Downdetector, sur lequel les utilisateurs ont commencé à affluer dès 5 heures du matin. Le nombre de rapports a augmenté dans les heures suivantes de la matinée, probablement par rapport au nombre d’utilisateurs de l’opérateur qui, au réveil, se sont rendu compte que quelque chose dans les connexions Internet et téléphoniques ne fonctionnait pas: au total, a déclaré la société. , le problème concerné dans son ensemble 300 000 clients.

Dans la reconstruction fournie par TIM, il est précisé que les techniciens se sont immédiatement mis au travail pour restaurer l’alimentation électrique des systèmes concernés, en réacheminant «le réseau mobile et une partie des lignes de clients métiers» concernées. Ce qui n’est pas précisé, c’est comment il était possible qu’un défaut électrique localisé a provoqué des inefficacités signalées dans toute l’Italie: il est possible que l’équipement éteint ait représenté des hubs vitaux pour le fonctionnement du réseau de l’opérateur, ou que les inconvénients aient été causés par la tentative de réacheminement de la partie désactivée du réseau vers d’autres canaux qui s’est soldée par une surcharge.

Voici la note publiée par l’opérateur au cours des dernières heures: