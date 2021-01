Tim Cook contre Facebook et les réseaux sociaux: « Leurs algorithmes favorisent le complot et la violence »

C’est une confrontation ouverte entre Tim Cook et le monde des réseaux sociaux. Lors de la conférence sur l’informatique, la confidentialité et la protection des données qui s’est tenue hier, le numéro un d’Apple a a exprimé des positions fermes sur la question de la vie privée et la confidentialité des données, qui mettent la maison de Cupertino en conflit avec les intérêts d’entreprises comme Facebook qu’au lieu de cela sur les données et sur l’attention des utilisateurs, ils font des profits de milliards. Pas seulement ça: pour Cook the same modèle d’affaires sur lequel ces sociétés sont basées est à l’origine de ce fruit en termes de polarisation des débats, la propagation de la désinformation et de la violence affecte négativement la société d’aujourd’hui.

Le fonctionnement des réseaux sociaux

Ce n’est pas un mystère que Facebook, Instagram et de nombreuses autres plates-formes de partage fondent leur succès économique sur l’attention des utilisateurs. D’un côté garder les yeux des abonnés collés à l’écran rend ce dernier sensible aux publicités les publicités qui apparaissent entre un contenu et un autre. D’autre part, les publicités pouvant être dirigées vers des utilisateurs déjà potentiellement intéressés par les produits proposés ils valent bien plus par rapport aux publicités génériques envoyées sans critères à personne. Ces deux aspects rendent les réseaux sociaux particulièrement intéressés d’une part à maintenir l’attention des gens avec des contenus qui les intéressent et provoquent de fortes réactions; d’autre part pour en savoir de plus en plus sur ce qui les intéresse.

La plainte de Cook

«À une époque où la désinformation et les théories du complot sont généralisées alimentées par des algorithmes, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ceux qui prétendent que toute forme d’interaction est bonne», a déclaré Cook. Le numéro un d’Apple renvoie indirectement à la position d’entreprises comme Facebook, qui profitent pourtant de ce type d’interactions. Les likes de certaines pages, les commentaires sur certains posts, les événements et lieux fréquentés, les amitiés, les réactions, les minutes de visionnage accordées aux vidéos sont en fait utilisés par les réseaux sociaux pour dessiner des profils d’utilisateurs qui sont ensuite utilisées à des fins publicitaires. Ce n’est pas le seul problème sous-jacent au modèle de subsistance sociale dénoncé par le numéro un d’Apple. Le désir de garder l’attention des utilisateurs élevée conduit à mettre en évidence le contenu indigné et enflammer les âmes. « Quelles conséquences – demande Cook – le choix de donner la priorité aux théories du complot et à l’incitation à la violence simplement parce qu’elles ont un taux d’interaction élevé? ».

Facebook dans le réticule

Les théories exposées ne sont évidemment pas la farine du PDG de la maison de Cupertino, mais elles sont critiques que existent depuis un certain temps maintenant vers les plateformes sociales et de partage. Ce n’est même pas la première fois que Tim Cook s’exprime directement sur ces questions, mais cette dernière opportunité choisie est symbolique à sa manière: au cours des dernières heures, Apple a annoncé la sortie d’une nouvelle mise à jour de ses produits qui empêchera Les applications de collectent des informations capables de suivre les utilisateurs d’une plateforme à une autre. Cette décision a été saluée par des critiques sans précédent de la part de Facebook lui-même et décrit ce qui dans les mois et les années à venir pourrait devenir un affrontement total entre deux géants de la Silicon Valley et leurs visions du monde relatives.

