Tim Burton sort avec une célébrité de premier plan : qui est-il ?

célébrités

Tim Burton a de nouveau misé sur l’amour et est en couple avec une célébrité de haut niveau qu’il a rencontrée il y a de nombreuses années. Découvrez tout !

©GettyTim Burton

Tim Burton a eu une fin d’année 2022 en plein essor grâce au succès de l’émission Netflix, Merlin, où il a réalisé plusieurs épisodes de cette émission de télévision mettant en vedette Jenna Ortega concentré sur la fille aînée de la famille Addams. La série a très bien performé auprès des critiques spécialisés qui lui ont accordé 71% d’acceptation en Tomates pourries tandis que le public en général l’attribuait à 86%.

Mais l’homme ne vit pas que de réussites professionnelles. Dans ce cas, Tim Burton Il a de nouveau misé sur l’amour et il l’a fait avec une femme qui est un nom pertinent à la fois dans l’industrie cinématographique hollywoodienne et dans le monde de la mode. Elle est reconnue pour son talent d’actrice tout en possédant une beauté naturelle de marque.

Qui est le partenaire de Tim Burton ?

Directeur de Homme chauve-souris et jus de coléoptère est en relation avec Monica Belluccil’actrice et mannequin italienne qui a travaillé pour les marques emblématiques Dior et Dolce et Gabbana en plus de jouer dans de grands titres sur grand écran tels que Sous suspicion avec Gene Hackman, Les larmes du soleil avec Bruce Willis et Matrix Reloaded avec Keanu Reeves. Certainement une vie professionnelle pleine de réussites.

Comment est né l’amour entre Monica Bellucci et Tim Burton ?

Le magazine Paris-Match Il a souligné que le réalisateur et l’actrice se sont rencontrés au Festival du film Lumière à Lyon il y a quatre mois lorsqu’ils sont devenus romantiquement proches. Il convient de préciser que les célébrités se connaissent depuis longtemps mais qu’elles étaient toutes les deux en couple. Tim Burton séparé de Helena Bonham Cartermère de ses enfants, en 2014. De son côté, le mannequin a mis fin à sa relation avec Nicolas Lefebvre en 2019.

Tim Burton Il a déclaré à propos de ses prochaines étapes professionnelles: « J’ai aimé faire Merlina simplement parce que c’était intéressant d’avoir un rythme différent, un type d’enregistrement plus lent. Cependant, j’aime toujours les films. Je pense toujours qu’il y a une place pour les films de nos jours. », telle était la réflexion du cinéaste lors de l’événement Lucca Comics & Games en Italie, c’est pourquoi nous pouvons supposer avec une grande certitude que Burton sera à nouveau dans les coulisses d’un titre pour grand écran. Rien de mal!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?