Tim Burton réfléchit aux critiques passées sur ses films Batman et dénonce le Nipple-Suit de Batman Forever

The Dark Knight est peut-être le plus sombre de tous les super-héros populaires, et cela amuse le réalisateur Tim Burtonqui se souvient quand les gens le critiquaient à la fin des années 80 et au début des années 90 pour avoir emprunté cette voie avec son Homme chauve-souris films. En 1989, Burton sort son premier Homme chauve-souris film avec Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne. Les deux ont ensuite collaboré à la suite, Le retour de Batmanqui est sorti en 1992. Burton s’est éloigné avant un troisième film prévu en raison de frictions avec le studio, et Keaton suivrait peu après, menant à Joel Schumacher Batman pour toujours avec Val Kilmer.

Dans une nouvelle interview avec Empire, Burton a pris le temps de réfléchir à son Homme chauve-souris films. Il a remarqué le récent succès de Le Batman, qui a pleinement adopté l’idée de rendre Batman aussi sombre que possible. C’est ironique pour Burton qui se souvient quand il y avait des critiques sur son Homme chauve-souris les films étant « trop ​​​​sombres », ce qui, à l’époque, contrastait fortement avec les films brillants et effrontés Homme chauve-souris série avec Adam West. Cela a été considéré comme un pari pour Burton de devenir plus sombre avec Homme chauve-souris et Le retour de Batmanmais maintenant les films sont considérés comme très vénérés.

« C’est drôle de voir ça maintenant, parce que tous ces souvenirs me reviennent, ‘C’est trop sombre’, alors ça me fait un peu rire. »

Après que Burton se soit séparé de la franchise, Warner Bros. a en effet cherché à apporter les aspects les plus caricaturaux des bandes dessinées et des séries télévisées originales aux nouveaux films. Cela a été vu dans Joel Schumacher Batman pour toujours et Batman et Robin, dont aucun ne semblait atteindre les mêmes niveaux de popularité que les films de Burton. C’est amusant pour Burton, qui trouve étrange qu’il ait été critiqué pour ses films juste pour voir le Chevalier noir recevoir des mamelons dans le prochain.

« [Back then] ils sont allés dans l’autre sens. C’est ce qu’il y a de drôle. Mais ensuite je me suis dit : ‘Attendez une minute. D’accord. Attendez une seconde ici. Tu te plains de moi, je suis trop bizarre, je suis trop sombre, et puis tu mets des tétons sur le costume ? Va te faire foutre.’ Sérieusement. Alors oui, je pense que c’est pourquoi je n’ai pas fini [doing a third film]…”

Tim Burton avait ses raisons de devenir sombre

Tim Burton a expliqué qu’il ne cherchait pas intentionnellement à faire son Homme chauve-souris films sombres. C’est exactement ce qui s’est passé à la suite de la vision qu’il avait de ces personnages. Burton dit que c’était expérimental de prendre son Homme chauve-souris films dans des directions différentes, en particulier par rapport à la série Adam West, mais qu’il est vraiment content de la façon dont « l’expérience » s’est déroulée.





« Je ne suis pas juste trop sombre. Ça me représente dans le sens où… c’est comme ça que je vois les choses. Ce n’est pas censé être de l’obscurité pure. Il y a un mélange. Je le ressens vraiment à cause de l’expérience étrange que cela ressemblait. »

Le numéro imprimé d’Empire contenant l’interview complète de Burton sera mis en vente le 9 juin.