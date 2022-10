Tim Burton dit qu’il ne travaillera probablement plus avec « l’Horrible Big Circus » de Disney

Le réalisateur de Dumbo, Tim Burton, ne veut pas réaliser de film Marvel pour Disney et dit que son temps de travail pour le studio est probablement terminé.

Tim Burton est quelqu’un qui n’a jamais besoin de chercher trop loin pour trouver son prochain projet, mais il semble qu’une chose à son ordre du jour soit de ne pas rejoindre le panthéon des réalisateurs à avoir travaillé sur un film Marvel. En fait, le réalisateur emblématique de films tels que Beetlejuice, Batman et la prochaine série Netflix Mercredi ne croit pas qu’il travaillera sur un autre projet Disney après avoir réalisé qu’il ressemblait beaucoup au pachyderme titulaire de son dernier projet Disney, Dumbo. Bien qu’il y ait de nombreux réalisateurs, écrivains et stars qui font la queue pour rejoindre Disney d’une manière ou d’une autre, Burton a expliqué comment travailler pour la House of Mouse commençait à ressembler trop à faire partie d’un « horrible grand cirque » dont il « avait besoin pour s’échapper de. Dans une interview avec Date limite, Burton a dit :

« [Disney’s] devenu très homogénéisé, très consolidé. Il y a moins de place pour différents types de choses. Je ne peux m’occuper que d’un univers, je ne peux pas m’occuper d’un multi-univers… Mon histoire est que j’ai commencé là-bas. J’ai été embauché et licencié à plusieurs reprises tout au long de ma carrière là-bas. Le truc avec Dumbo [2019], c’est pour ça que je pense que mes jours avec Disney sont terminés, j’ai réalisé que j’étais Dumbo, que je travaillais dans cet horrible grand cirque et que j’avais besoin de m’évader. Ce film est assez autobiographique à un certain niveau. »

L’histoire de Tim Burton avec Disney remonte à ses débuts dans l’industrie en tant qu’animateur et artiste, et alors qu’il s’est diversifié pour devenir l’un des plus grands réalisateurs, avec un style immédiatement reconnaissable, son voyage Disney semble maintenant complètement terminé après son expérience de travail sur Dumbo.





Tim Burton fera-t-il Beetlejuice 2 ?

Tim Burton a peut-être apparemment passé une journée à travailler avec Disney, mais beaucoup de ses fans ne seront pas trop déçus, car il y a certains projets qu’ils préféreraient voir Burton démarrer plutôt que de se lancer dans le monde de Marvel Cinematic. Univers avec Disney. Un projet en tête de liste est le projet dont on parle beaucoup et qui est en développement depuis longtemps Jus de scarabée 2. Burton a mentionné la possibilité du retour du seul bio-exorciste au monde dans la même interview, en disant :

« Rien n’est hors de question. Je ne sais si je fais un film que lorsque je suis sur le plateau de tournage. J’essaie de revenir à la racine de tout. Il jaillit d’une graine et ensuite il grandit, plutôt que de ces déclarations. Je travaille sur des idées et des choses, mais tout cela n’en est qu’à ses débuts. Nous allons définir comment ça se passe. Comment est-ce pour une réponse nulle ? »

Au cours des dernières années, de nombreuses stars de Jus de coléoptère, y compris Michael Keaton ont donné des réactions positives à un éventuel retour à la comédie d’horreur pour un plaisir plus surnaturel, mais cela arrivera-t-il un jour? Avec le retour de Keaton à son ancien rôle de Batman et les suites nostalgiques de l’héritage étant presque garanties d’or au box-office, il n’y a probablement jamais eu de meilleur moment pour Burton pour revisiter à nouveau le monde emblématique.