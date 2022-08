Tim Burton dit que Jenna Ortega est le mercredi parfait pour la série Netflix

De toutes les questions autour de la nouvelle série Addams Family de Netflix Mercredi, celle à laquelle il faut vraiment répondre, c’est qu’il a fallu si longtemps pour Tim Burton pour s’impliquer avec les personnages ooky loufoques car il ne semble pas y avoir de meilleur ajustement. Pour Burton lui-même, le couple parfait semble être l’actrice Jenna Ortega et son rôle principal en tant que mercredi Addams, la fille austère de Morticia et Gomez.

Dans une nouvelle featurette publiée par Netflix avant la première de l’émission, Burton est l’un de ceux qui discute de l’émission et il a clairement indiqué que lorsqu’il s’agissait du casting de Pousser un cri star Ortega, il n’y avait personne d’autre qui, selon lui, aurait la même gravité dans le rôle. Il a dit:

« Elle est comme une actrice de cinéma muet dans le sens où elle est capable de transmettre des choses sans mots. Voir la vie intérieure et les subtilités était très excitant. Et c’est pourquoi nous avons beaucoup de chance d’avoir Jenna car je ne peux pas imaginer d’autre Mercredi. »

Ce n’est pas seulement Burton qui a beaucoup d’éloges pour la jeune actrice, car l’actrice de mercredi dernier Christina Ricci a également donné son sceau d’approbation à son nouvel homologue dans une récente interview. Comme Ricci est considérée par beaucoup comme la référence pour tous les futurs mercredis grâce à son apparition dans les années 1990 La famille Addams et sa suite, Valeurs de la famille Addams. Il semble maintenant qu’Ortega est sur le point de donner vie à une nouvelle itération du personnage qui sera tout aussi populaire que son prédécesseur.

Mercredi a un casting All-Star, mais n’a pas révélé un seul membre.

Photos Netflix/Columbia

Mercredi sera une toute nouvelle histoire basée sur la bande dessinée classique trompée par Charles Addams, qui implique une adolescente mercredi fréquentant la Nevermore Academy, où elle découvre le mystère, l’intrigue et un secret lié à sa propre famille. Un mystère pour les fans est cependant de savoir qui jouera Oncle Fester dans la série, car jusqu’à présent, Netflix a refusé de révéler qui assumera le rôle. D’autres membres de la distribution sont connus depuis un certain temps et ont récemment été vus dans la première bande-annonce et les images de la série, notamment Catherine Zeta-Jones dans Morticia et Luis Guzman dans Gomez. Les spéculations sur exactement qui jouera Fester et pourquoi Netflix a jugé nécessaire de garder secrète l’identité de l’acteur ont fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière, et il ne reste plus beaucoup de temps avant de découvrir la vérité derrière le casting.





Christina Ricci apparaîtra dans ce nouveau spectacle, prenant le rôle de Marilyn Thornhill, mais pour l’instant ce que son rôle implique n’a pas été révélé. Les autres stars apparaissant dans l’émission incluent Isaac Ordonez comme Pugsley, George Burxea comme Lurch, Victor Dorobantu comme Thing, Gwendoline Christie comme principale Larissa Weems, Jamie McShane comme shérif Galpin, Percy Hynes White comme Xavier Thorpe, Hunter Doohan comme Tyler Galpin, Emma Myers comme Enid Sinclair, Joy Sunday comme Bianca Barclay, Naomi J. Ogawa comme Yoko Tanaka, Moosala Mostafa comme Eugene Ottinger, Georgie Farmer comme Ajax Petropolis et Riki Lindhome comme Dr. Valerie Kinbott.

Mercredi fera ses débuts sur Netflix cet automne.