Tim Burton a déclaré qu’il ne travaillerait jamais pour Marvel

in

célébrités

Tim Burton fait partie des grands cinéastes contemporains ayant réalisé dans le genre super-héros, mais il n’hésite pas à dire qu’il ne travaillera pas pour Marvel.

© GettyTim Burton

Tim Burton est reconnu dans l’industrie cinématographique hollywoodienne comme l’un des meilleurs cinéastes contemporains qui a à son actif des succès comme Aux mains d’argent, Beetlejuice, Corpse Bride, Alice au pays des merveilles Oui La légende du cavalier sans tête, parmi beaucoup d’autres. Il a également misé sur le genre super-héros avec deux entrées dans la franchise. Homme chauve-souris mettant en vedette Michel Keaton.

le style de Tim Burton Cela fait certainement de lui un cinéaste emblématique où l’obscurité et les éléments gothiques font partie de séquences visuellement interrogatives, en plus d’accorder une grande importance aux bandes sonores de ses films afin d’obtenir le climat exact qu’il souhaite dans chaque scène à développer. Quand on voit un film de ce réalisateur, il est impossible de ne pas reconnaître « sa main » sur ce contenu.

Une partie du fandom se demandait souvent à quoi ressemblerait un film de ce cinéaste dans le Univers cinématographique Marvelbien qu’il n’y ait pas eu jusqu’à présent de film de marque suffisamment approprié au style de Burton, tout en reconnaissant que la suite de Docteur étrange pourrait bien être un candidat pour avoir été réalisé par le cinéaste à succès. Quelle est la réponse de Tim Burton?

Tim Burton dit non à Marvel

Le réalisateur n’est pas intéressé à retourner travailler avec Disney ainsi que voit avec de mauvais yeux le multivers du MCU où chaque film doit être interconnecté avec les autres, obligeant le cinéaste à porter une attention particulière à ces aspects. Il semble que nous ne verrons pas un film avec son style au sein de la marque au moins jusqu’à ce qu’il change d’avis à ce sujet.

Parler avec date limite, Tim Burton exprimé à propos de cette chance : « C’est devenu très homogénéisé, très consolidé. Il y a moins d’espace pour différents types de choses. Je ne peux m’occuper que d’un seul univers, je ne peux pas m’occuper d’un univers multiple. », levant ainsi tout doute qui pourrait le placer comme l’un des prochains administrateurs dans différentes franchises de la marque. C’est dommage!

La réalité est que le Univers cinématographique Marvel domine l’industrie hollywoodienne avec ses produits et de nombreux cinéastes ont montré leur mécontentement face à cette situation dans le passé, bien que le succès de films tels que Top Gun : Maverick, non ! Oui Tout partout en même temps Cela suggère que le public du monde entier est prêt à accorder de la pertinence à de nombreux autres contenus assez différents de l’offre du MCU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂