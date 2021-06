Tim Berners-Lee vendra aux enchères le code original du World Wide Web en tant que NFT avec son « autographe numérique »

Le créateur du World Wide Web (WWW), Sir Tim Berners-Lee rejoint les NFT. Bientôt, il mettra aux enchères le code original de ce projet qui est aujourd’hui un pilier visible d’Internet, et il le fera dans un format qui permet simplement à quelqu’un d’avoir une copie numérique signée par Berners-Lee.

Ce code, créé entre 1989 et 1991, a changé notre monde à jamais et a permis de publier toutes sortes de contenus grâce à la magie des hyperliens. Cette « œuvre d’art » unique est composée d’un peu plus de 9 500 lignes de code avec les piliers de base de l’Internet que nous connaissons aujourd’hui.

Un NFT pas comme les autres

Ce livre contient également la description initiale du protocole de transfert hypertexte (HTTP) et du langage de balisage hypertexte (HTML). Ces composants sont vendus accompagné d’un affichage animé du code et d’une « affiche numérique » signée par Berners-Lee accompagné d’une lettre écrite par Berners-Lee.

Cette légende de l’informatique y indique comment « c’était amusant de regarder en arrière et de revoir le code. C’est incroyable de voir les choses que ces quelques lignes de code, avec l’aide d’un groupe incroyable de collaborateurs autour de la planète, ont réussi à rester assez longtemps pour devenir ce qu’est le web aujourd’hui. »

Berners-Lee conçu le World Wide Web en 1989, lorsqu’il a publié un manuscrit intitulé « Information Management: A Proposal » (PDF) au CERN, où il travaillait à l’époque. Aujourd’hui, il continue de travailler pour essayer de l’adapter aux temps nouveaux et éviter que les principes avec lesquels il a été créé ne se perdent.



L’affiche avec la visualisation du code qui sera vendu aux enchères dans le cadre du lot.

Cette proposition, qui visait à l’origine à permettre à la communauté scientifique de collaborer plus facilement à toutes sortes de projets, il est rapidement devenu un élément fondamental pour créer et consommer du contenu sur Internet. Les pages et les sites Web ont commencé à conquérir le réseau des réseaux et le navigateur est rapidement devenu l’outil pour explorer ce nouveau monde.

Sotheby’s sera la maison de vente aux enchères qui organisera cette initiative unique. Pour Berners Lee, les NFT représentent « la forme de propriété la plus appropriée qui existe « pour ce code qui a changé notre monde.

La vente aux enchères débutera le 23 juin avec un prix de départ de 1 000 € et il restera actif jusqu’à la fin du mois. L’argent récolté sera utilisé pour diverses initiatives caritatives que Tim Berners-Lee et sa femme Rosemary soutiennent.

Plus d’informations | Sotheby’s