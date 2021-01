Tim Allen se souvient d’avoir largué une bombe F sur des enfants mortifiés lors du tournage du Père Noël 2

Tim Allen a fait sa marque dans un certain nombre de films familiaux, du Histoire de jouet franchise, où il a joué le rôle de Buzz Lightyear, à Le Père Noël série, où Allen est apparu comme joyeux vieux Saint Nick. Mais les conditions de tournage de ces derniers films étaient souvent loin d’être gaies. Dans une interview avec Kelly Clarkson, Allen a révélé qu’une fois, pendant le tournage Le Père Noël 2, la situation est devenue si surmenée qu’il a lâché une énorme bombe F devant ses deux camarades de casting.

« Je ne suis pas vraiment un grand fan des enfants. Je les ai. J’aime le mien, en quelque sorte. Je n’aime pas les enfants des autres … C’était comme des chats. Ils ne me laisseraient pas tranquille. Je suis habillé comme le père Noël. Je lui ressemble. Nous avions un décor du pôle Nord. Nous avons utilisé de vrais enfants. Dans une scène dans un sous-marin, nous cherchons, nous attendons le pôle Nord et l’armée de l’air survole au pôle Nord. Ils avaient une balise sonar, et j’ai dit: « Hé, nous devons nous taire. » Et ces deux enfants se battaient dans le dos. C’était tard dans l’après-midi, [suit] Bien trop long. Je suis très en colère, en sueur … Ces enfants encore, [were saying], ‘Il m’a frappé, il m’a pincé. Quinze prises plus tard, les enfants ont dit un mot de plus, et j’ai lancé la bombe F la plus bruyante. Et je me suis retourné, et il y a 12 enfants qui ont l’air de vous avoir arraché les jambes. Leur père Noël vient de hurler la bombe F. «