Tim Allen et Richard Karn se demandent s’ils feraient un redémarrage «  Amélioration de l’habitat  »

Cela fait 30 ans que « Home Improvement » est devenu un incontournable de la sitcom télévisée, faisant de Tim Allen et Richard Karn des stars – et comme ils l’ont dit AUJOURD’HUI mercredi, ils sont prêts à tout recommencer!

Selon les deux acteurs, si les étoiles doivent s’aligner (et c’est un gros si), elles sont prêtes à redémarrer.

« Nous en avons déjà parlé, et la relation … avec les studios, les créateurs et les réseaux devient très compliquée », a déclaré Allen, qui en est maintenant à la neuvième et dernière saison de son émission « Last Man Standing ».

Mais, a-t-il ajouté, « J’adorerais voir où sont Al et Tim, où » Tool Time « est en ce moment, que les garçons grandissent maintenant avec des enfants, je pense que c’est une excellente idée. »

Karn, qui a joué Al Borland face à Tim Taylor d’Allen dans l’émission de rénovation en série « Tool Time », a été plus succinct quant à son enthousiasme pour une nouvelle série améliorée. «Absolument», dit-il.

À un moment donné, Allen a brandi une version jouet de son personnage Buzz Lightyear de « Toy Story » pendant les commentaires de Karn, en plaisantant: « Je viens de recevoir un petit Buzz. »

« Il me surplombe depuis plus de 30 ans », a déclaré Karn avec bonne humeur.

Richard Karn et Tim Allen se sont rassemblés pour «Assembly Required». Histoire

Mais le duo s’est réuni, grâce à leur nouvelle émission de télé-réalité pour l’histoire, « Assembly Required ». Dans la série, ils co-organisent et encadrent les constructeurs à travers des défis de bricolage comme la construction d’un extincteur.

Allen a dit qu’il avait eu l’idée de « Assembly » pendant des années, parce qu’il espérait encadrer les enfants en leur montrant des choses positives qu’ils pourraient faire de leurs mains. Après que l’émission a évolué pour se concentrer sur les adultes, son manager lui a suggéré d’amener Karn comme co-animateur.

« Cela ne semblait pas être quelque chose qui l’intéresserait, même si nous nous voyons un peu … il s’est avéré que nous partageons un intérêt à célébrer les gens qui réparent les choses au lieu de casser des choses », a déclaré Allen.

Allen et Karn sur « Home Improvement » en 1992. Télévision Walt Disney via

« Home Improvement » était une sitcom à l’ancienne, tournée devant un public de studio, et axée sur la famille de Taylor, son émission « Tool Time » et son amour pour les gadgets. Il a été diffusé de 1991 à 1999, remportant sept Emmys et un Golden Globe. Et, comme Allen l’a reconnu, son personnage de « Last Man » Mike était en quelque sorte une « évolution » de son rôle « d’amélioration ».

Et même sur « Last Man », il était impossible de séparer les deux co-stars: Karn a participé à l’émission en 2013 en tant qu’architecte. Comme il se souvient, ils ont vraiment ressenti l’amour de longue date pour la série le jour où il a tourné ses scènes.

« Quand je suis arrivé au spectacle (de Tim) … le public est devenu fou », se souvient Karn. « Tim et moi étions là pendant 30 secondes, à nous regarder! »

« Assembly Required » est diffusé le mardi soir à 22 h sur History Channel.