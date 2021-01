Tim Allen donne des détails sur la suite de « Galaxy Quest »

THE KOOPLES SPORT The Kooples - Polo blanc à détail bleu anthracite - HOMME

Avec ce polo en coton blanc, The Kooples décline l'un de ses grands classiques dans une version immaculée. Tendance et épuré, il conserve ses manches courtes, son encolure boutonnée et sa matière caractéristique en piqué de coton. Notre Maison donne du relief au modèle en misant sur des passepoils à la nuance