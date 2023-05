Tim Allen continue d’être déconcerté par Lightyear, mais dit que Chris Evans a fait du bon travail dans une « partie auxiliaire »

Disney a frappé un trou noir avec la sortie de Année-lumière en 2022 lorsque le spin-off infaillible de Toy Story est devenu l’un de leurs plus gros flops dans les cinémas. Bien qu’il soit difficile de comprendre exactement pourquoi le film n’a réussi à se connecter avec personne, la confusion sur la relation exacte du film avec la franchise Toy Story n’a pas aidé. Il n’y avait pas que le public qui ne savait pas quoi penser de tout cela, car Tim Allenqui exprime régulièrement le garde forestier de l’espace, ne savait vraiment pas quoi Année-lumièreLa version de Buzz était tout au sujet.





S’il semble qu’Allen reprendra à nouveau son rôle de voix de Buzz dans Histoire de jouets 5l’acteur a déclaré au Daily Mail que lui et le Histoire de jouet l’équipage n’était pas très sûr de ce Année-lumière était censé être, mais il a estimé que Chris Evans avait fait du bon travail dans le rôle principal. Il a dit:

« Il s’agissait de deux films complètement différents. Et Chris a fait un excellent travail en faisant une partie auxiliaire. C’était très déroutant pour nous tous du côté du film Toy Story, qui était réel? Je suis un scénariste, donc si Buzz est réel, alors la version de Chris était, en tant qu’acteur, très déroutante pour moi.

Tim Allen sera rejoint dans Histoire de jouets 5 par Tom Hanks et le gang habituel pour fournir les voix les plus familières des personnages qui sont apparus pour la première fois en 1995, et Disney espère que livrer un cinquième Histoire de jouet film sera le meilleur moyen d’éradiquer la déception de Année-lumière.

Pourquoi Lightyear n’a-t-il pas réussi à décoller ?

La réponse simple à cette question est que ce n’était pas un Histoire de jouet film. Alors que le personnage de Buzz l’Éclair est une pièce immédiatement reconnaissable du catalogue de Disney, c’est sa place dans le Histoire de jouet franchise, et être entouré par la familiarité de personnages comme Woody, Slinky, Bo-Peep et plus encore. Même les spin-off comme Buzz Lightyear de Star Command n’ont pas résonné auprès du public de la même manière que la franchise principale.

Année-lumière déconnecté de Histoire de jouet en essayant d’être une idée trop intelligente, et c’est ce qui a causé tant de confusion et qui a finalement vu le film s’écraser à l’impact. L’idée principale de Buzz dans le contexte de la Histoire de jouetfilms, c’est qu’il est un jouet basé sur une émission de télévision populaire pour enfants. Année-lumière a fait de son Buzz le vrai Buzz Lightyear, l’astronaute qui a inspiré l’émission télévisée, qui a engendré le jouet. Cette idée, bien qu’elle ne soit pas mauvaise en soi, a provoqué le problème inévitable que revenir en arrière pour regarder le Buzz Lightyear humain signifiait qu’il ne pouvait y avoir Histoire de jouetréférences et c’est ce que chaque fan de Buzz veut et a besoin.

La leçon à tirer de Année-lumière était juste de connaître votre public et de vous assurer que vous faites quelque chose qu’ils veulent voir. Le film en lui-même n’était pas un désastre, mais quand vous avez des spectateurs qui s’attendent à un drôle Histoire de jouet spin-off et à la place d’obtenir un film plus sérieux, il n’y aura jamais de bon résultat.