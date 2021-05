Till Lindemann de Rammstein partage son nouveau single, «  Lubimiy Gorod  »

LG Barre de son LG SL10YG

Découvrez l'expérience sonore cinéma à la maison grâce à la barre de son LG SL10YG. Sa compatibilité avec les normes sonores les plus pointues telles que le DTS X ou le Dolby Atmos vous feront découvrir vos films, vos séries et vos jeux sous un nouveau jour. Une qualité sonore exceptionnelle Compatible avec le Dolby Atmos et le DTS X, la barre de son LG SL10YG va émerveiller vos oreilles avec un son riche, précis et enveloppant. A vous l'expérience cinéma dans votre salon avec un rendu sonore immersif à souhait. En option, vous pourrez ajouter un kit d'enceintes arrières sans fil pour un rendu sonore encore plus surround. Conçu en partenariat avec Meridian Audio, la barre de son LG SL10YG est compatible avec le format Hi-Res Audio. Les mélomanes ayant des sources à ce nouveau format sonore de très haute-fidélité pourront apprécier la qualité sonore que cette barre n'aura aucun mal à restituer. Une barre de son connectée La fonction 4K pass-through de la barre de son LG SL10YG permet de faire passer tout contenu 4K HDR sans altération. Elle offre ainsi une expérience cinéma à domicile complète sans perte de qualité d'image tout en reproduisant un son de qualité optimale. Connectée en Wi-Fi et Bluetooth, la barre de son LG SL10YG regorge de fonctionnalités grâce à son Chromecast intégré. A vous de diffuser facilement du contenu de votre appareil iOS ou Android ou dupliquer l'écran de votre ordinateur sur votre téléviseur via la barre de son simplement. L' Assistant Google intégré sera toujours à votre écoute et prêt