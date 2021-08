Till Lindemann de Rammstein est interrogé par la police russe

Avant l’annulation d’une représentation au festival de musique « Maclarin For Homeland » en Russie, Till Lindermann, chanteur du groupe de metal industriel Rammstein, a été interrogé ce week-end par des policiers de la communauté de Tver.

Bien que des rapports antérieurs aient suggéré que Lindemann avait été arrêté, il a été noté qu’il n’était pas complètement détenu, mais qu’il a dû répondre à quelques questions devant la police dans sa chambre d’hôtel. Apparemment, les autorités ont voulu lui parler de l’événement, qui aurait enfreint les politiques sanitaires contre le Covid-19 dans le pays.

Selon Louder, une publication sur le site officiel du festival (qui est désormais inaccessible), les organisateurs ont nié la violation des protocoles sanitaires, assurant avoir demandé aux participants de rester séparés en groupes de 500 personnes. Jusqu’à présent, Till Lindemann ou ses représentants n’ont fait aucune déclaration à cet égard.

Le rapport note qu’Anar Reiband, le représentant de Lindemann, a été interrogé par la police russe après une apparente violation des lois du pays sur l’immigration. Reiband avait assuré que le but de sa visite était de faire du tourisme, malgré le fait que Lindemann avait plus d’un concert programmé en Russie, ce qui ferait de lui une visite de travail.

Ce n’est pas le seul incident auquel Till LIndemann a été confronté avec la Russie, après que le musée de l’Ermitage de la ville de Saint-Pétersbourg ait accusé le chanteur d’avoir vendu des NFT avec des images non autorisées de l’institution. Ces jetons numériques font partie d’une série d’œuvres d’art VIP que le musicien a vendues sur son site officiel, qui comprenait le partage d’un dîner avec l’un de ses fans.