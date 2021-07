Till Death Review: Megan Fox étourdit dans un thriller diaboliquement tordu

Une épouse malheureuse reçoit un cadeau d’anniversaire brutal et diaboliquement tordu. Jusqu’à la mort est un thriller du chat et de la souris qui vous mettra au bord de votre siège. Megan Fox, dans son meilleur film en carrière, est enchaînée à un cadavre. Roulement de tambour s’il vous plaît, tout en essayant de déjouer une paire d’attaquants dans un cadre glacial et désolé. C’est une situation inimaginable qui met à l’épreuve chaque once de sa détermination. Un travail de caméra stellaire, un montage magistral et un script laconique établissent avec succès la tension grâce à une exécution maigre.

Le film se déroule initialement dans l’hiver de Manhattan. La belle mais traumatisée Emma (Megan Fox) dit à son amant, Tom (Aml Ameen), qu’ils ne peuvent plus se voir. Elle rencontre son mari arrogant, violent et contrôlant, Mark (Eoin Macken), dans son cabinet d’avocats le lendemain. C’est leur onzième anniversaire. Il a prévu un dîner, un cadeau inattendu et promet plusieurs autres surprises à son épouse.

Mark bande les yeux d’une Emma nerveuse. Puis la conduit dans une maison isolée sur un lac gelé. Un cadre romantique pittoresque, des bougies partout, des pétales de roses au sol et des images de leur vie commune ont été mis en scène. Une Emma perplexe remercie Mark pour ses efforts. Le lendemain matin, elle se réveille pour trouver sa main gauche enchaînée. Mark laisse un cadeau d’adieu macabre. Une Emma horrifiée est maintenant enchaînée à son mari. Qui a habilement enlevé tous les objets pointus, méthodes de communication et moyens d’évasion possibles. Pire encore, il a déclenché la source meurtrière de la plus grande peur d’Emma. La femme trahie doit user de ruse et de courage pour échapper à un piège mortel élaboré.

Jusqu’à la mort vous aspire dans la situation. Tout comme Emma, ​​vous supposez qu’il doit y avoir un outil quelque part capable de couper un membre. Elle est obligée de traîner le cadavre à travers chaque pièce en vain. Le chauffage a été désactivé, les portes sont restées ouvertes et ses vêtements, y compris ses chaussures, ont également disparu. Gelée et couverte de sang, Emma n’a pas le temps de travailler sur le problème. La deuxième phase d’un plan diabolique entre en jeu peu de temps après qu’elle soit enchaînée. C’est un dilemme ahurissant qui n’a pas de choix facile.

Le réalisateur SK Dale est brillant dans ses débuts au cinéma. Il cloue les aspects hitchcockiens du récit. Emma, ​​une femme avec une silhouette de mannequin, doit trimballer un homme beaucoup plus grand tout en échappant à la détection. Elle utilise la neige, les virages et les tactiques de distraction pour se déplacer furtivement. Quatre-vingt-dix pour cent des Jusqu’à la mort se déroule à la maison du lac. Le blocage par Dale des décors étroitement confinés, un montage intelligent et un éclairage austère brossent un tableau assez suspensif. Jusqu’à la mort m’a rappelé le classique de David Fincher, Salle de panique.

Megan Fox sort de sa zone de confort et cela rapporte des dividendes. Honnêtement, je n’ai jamais beaucoup pensé à elle en tant qu’actrice. Son personnage passe tout le film dans des niveaux de détresse croissants. Elle est étonnamment bonne dans une performance émotionnelle et physiquement difficile. Jusqu’à la mort est un joyau indépendant qui mérite d’être vu. C’est un thriller bien fait et satisfaisant sur tous les fronts. Jusqu’à la mort est une production de Millennium Media, Brave Carrot et Campbell Grobman Films. Il est actuellement en salle et disponible sur demande auprès de Screen Media Films.

Sujets : Jusqu’à la mort, Streaming

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.