Till Death menotte Megan Fox à un homme mort en juillet

Screen Media a dévoilé une date de sortie le 2 juillet pour le nouveau thriller de Megan Fox Jusqu’à la mort. Le film recevra une sortie en salles limitée avec l’option à la demande désormais standard juste avant le week-end du jour de l’indépendance, une date de sortie ironique étant donné que l’intrigue du film tourne sur l’idée que son rôle principal a autre chose que l’indépendance. L’histoire est centrée sur Emma, ​​le personnage de Fox, qui se retrouve menottée à son mari décédé et menacée par deux tueurs à gages. Cette nouvelle a été initialement rapportée à Bloody Disgusting.

S’il y a quelque chose qui semble un peu familier à ce sujet, cela pourrait être dû au fait que l’histoire est une version légèrement différente du roman de Stephen King Gerald’s Game, qui lui-même a récemment été transformé en un film Netflix. Dans cette histoire, une femme au milieu d’un week-end sale dans une cabane isolée avec son mari obtient plus que ce qu’elle avait négocié quand, après l’avoir menottée au lit, il meurt d’une crise cardiaque la laissant abandonnée et piégée. Vous pouvez déjà voir les similitudes, mais malgré les menottes mari/femme, situation isolée, Jusqu’à la mort a quelques atouts dans son sac.

Le thriller à suspense, qui devrait nécessiter un tour de force à une main de Megan Fox, trouve le personnage se réveillant après une soirée romantique au bord du lac avec son mari, menotté à son cadavre et couvert de sang. Piégée et isolée au cœur de l’hiver, elle doit combattre des tueurs apparemment sous les instructions de son mari décédé pour l’achever dans un complot tordu de sa création. Le film est la première fois que Fox entre dans le genre depuis le très sous-estimé le corps de Jennifer en 2009, et est également le premier long métrage de SK Dale, qui a précédemment réalisé le court métrage primé Le manteau.

Plus tôt dans le mois, Screen Media a publié une déclaration disant : « La performance rocailleuse de Megan vous laissera sur le bord de votre siège jusqu’à la toute fin. » Le producteur Jeffrey Greenstein a ajouté : « À une époque où les gens ont plus que jamais besoin de divertissement, nous ne pourrions être plus ravis de faire à nouveau équipe avec Screen Media pour présenter au monde ce film unique et passionnant qui sera certainement une distraction bienvenue. » Avec les similitudes susmentionnées avec Le jeu de Gerald, ce n’est peut-être pas si unique que ça après tout, mais nous n’allons pas chipoter sur des détails techniques.

Screen Media a été très occupé récemment, ayant acquis le thriller mafieux The Birthday Cake avec Shiloh Fernandez, Ewan McGregor et Val Kilmer, Moment senior avec William Shatner, Jean Smart et Christopher Lloyd, ainsi que le documentaire acclamé par la critique Street Gang: Comment nous sommes arrivés à Sesame Street. Parmi les autres sorties, citons l’étrange hit de Nicola Cage Willy’s Wonderland, et le thriller de Bella Thorne, Fille. Avec un tour de force promis, il semble qu’ils pourraient avoir un autre coup sur les mains avec Jusqu’à la mort.

Jusqu’à la mort co-stars Callan Mulvey, Eoin Macken, Aml Ameen et Jack Roth. Jason Carvey a écrit le scénario, l’un des scripts figurant sur la « Blood List », une version spécifique au genre de la Black List, qui rassemble les meilleurs scripts non produits à l’attention des cinéastes.

Sujets : Jusqu’à la mort