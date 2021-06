Tilda Swinton parle de la controverse raciale dans « Doctor Strange »

Sorti en 2016, « Doctor Strange » était la lettre d’introduction de Benedict Cumberbatch au MCU, sous la direction de Scott Derrickson. Depuis, son personnage a fait partie de diverses productions de la franchise, préparant son retour avec un nouveau film solo via « In The Multiverse of Madness » à l’été 2022.

Malgré le grand succès auprès de la critique et du grand public, « Doctor Strange » a été la cible d’une polémique raciale qui perdure encore aujourd’hui. Cela est dû au choix de l’actrice Tilda Swinton pour le rôle du personnage de « The Ancient One » qui dans les bandes dessinées est représenté par un vieux Tibétain.

À l’époque, Derrickson et Kevin Feige ont tous deux fermement défendu cette décision au motif qu’ils voulaient éviter la propagation des stéréotypes asiatiques. participation.

Ces derniers mois, Kevin Feige a reformulé son argument en notant qu’il aurait préféré employer un acteur asiatique, un sujet sur lequel Swinton vient de partager ses réactions lors d’une récente conversation avec Variety, notant qu’il a pu apprendre des réactions négatives. à ce cas de « blanchiment ».

« Je me souviens à l’époque d’avoir un point d’interrogation dans ma tête et d’être attentif à la réponse du public à l’idée qu’une femme écossaise jouerait ce personnage, et d’être sûr qu’il n’y avait pas de résistance (il y avait un large accueil), qui a changé à un certain point pour de très bonnes raisons, avec lesquelles j’avais une énorme sympathie », a déclaré Swinton.

En 2016, la controverse s’est un peu aggravée lorsque Tilda Swinton a contacté la comédienne Margaret Cho pour lui faire part de ses réflexions sur la question. Parce que Cho n’avait jamais parlé à l’actrice auparavant, elle a pris ce geste comme une insulte, estimant que Swinton voulait une explication pour le malaise de « tous les Asiatiques », notant que cela la faisait se sentir comme « l’Asiatique de la maison ».

En réfléchissant à cet incident, Tilda Swinton admet qu’elle a peut-être « confus les choses » sur la question centrale de la situation. Cependant, l’actrice souligne également qu’elle ne ressent aucune sorte de regret. Pendant ce temps, Marvel Studios reste attaché à ses changements pour favoriser l’inclusion dans ses productions.