Tilda Swinton entame son cinquième film de Wes Anderson, le tournage commence cet automne

Tilda Swinton jouera dans le prochain film de Wes Anderson avec le projet sans titre qui devrait commencer à tourner en Espagne cet automne. Le nouveau film marquera la cinquième collaboration entre Tilda Swinton et Anderson, comme elle apparaissait auparavant dans les films du cinéaste Royaume du lever de lune, Le Grand Hôtel Budapest, et L’île aux chiens. Swinton fait également partie de la distribution d’ensemble du dernier film d’Anderson La dépêche française, qui fera sa première mondiale à Cannes en juillet.

Dans une nouvelle interview avec Variety, Swinton évoque les collaborations qu’elle a eues avec Wes Andersonau cours des années. Elle confirme également que son prochain rôle sera pour un autre film d’Anderson, bien qu’aucun détail n’ait été fourni sur le rôle ou l’intrigue du film. Tout ce qui a été révélé à ce stade, c’est que le film sans titre se déroule en Espagne et que la production commencera en septembre. Il y a de fortes chances que Swinton soit également rejoint par une distribution d’ensemble mettant en vedette de nombreux autres talents remarquables.

« Les gens qu’il invite sont si spectaculaires », Tilda Swinton dit des moulages qu’Anderson met généralement en place pour ses films. « Ce n’est pas toujours une bonne chose que les gens aient l’air de s’amuser autant que nous. On devrait peut-être essayer de le calmer un peu. »

« Je traînais avec les Fonz ! Elle a dit de Henry Winkler, qui a travaillé avec Swinton pour La dépêche française. « Ils étaient là tous les jours avec leurs chapeaux de homburg, et nous nous sommes juste assis à leurs genoux et nous nous sommes tellement amusés. Il y a toujours une surprise [in Anderson’s films]. »

La dépêche française, qui sortira à grande échelle en octobre, présente Swinton en tant que critique d’art, JKL Berensen. Anderson a en fait écrit le rôle spécifiquement pour Swinton en fonction de leur temps passé ensemble à travailler sur des films précédents. En fait, le couple avait même parlé du personnage des années avant que le film ne commence officiellement à se développer. Selon Variety, Anderson a qualifié le rôle de quelque chose que Swinton « a immédiatement su que c’était plus ou moins un rôle qu’elle seule pouvait jouer ».

Parmi les rôles qu’elle choisit, qui incluent souvent des films d’Anderson, Swinton a ajouté: « Je suis un ciné-nerd. Je suis vraiment, vraiment, vraiment dévoué au cinéma, et c’est une autre chose qui me rend si heureux de la perspective de Cannes. Ces films que j’ai le privilège de prendre sont des films de cinéma – ils n’ont pas été faits pour la télévision. »

Le film a été écrit et réalisé par Anderson sur la base d’une histoire d’Anderson, Roman Coppola, Hugo Guinness et Jason Schwartzman. Avec Swinton et Winkler, le film met en vedette d’autres grands noms comme Benicio del Toro, Adrien Brody, Frances McDormand, Lea Seydoux, Timothee Chalamet, Jeffrey Wright, Bill Murray et Owen Wilson. D’autres talents bien connus comme Liev Schreiber, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan et Anjelica Huston apparaissent également dans des rôles de soutien.

Vous pouvez attraper Swinton dans La dépêche française lorsque le film sortira dans les salles américaines le 22 octobre 2021. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie potentielle pour le prochain projet avec Anderson et Swinton, mais le plan est que cette production commence à tourner des caméras en septembre. Cette nouvelle nous vient de Variety.