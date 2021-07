Tilda Swinton appelle Doctor Strange Backlash un «moment chaud, collant et noueux»

Il y a une corde raide effrayante pour les cinéastes à nier ces jours-ci, la représentation étant au premier plan de tout et des décisions doivent être prises pour savoir s’il vaut mieux embaucher le meilleur acteur pour un rôle ou s’assurer que l’équilibre de l’égalité est en équilibre. Ainsi, lorsque le personnage Marvel de The Ancient One, un homme tibétain dans les bandes dessinées, a été introduit dans Docteur étrange, il y a eu immédiatement des plaintes de « blanchiment à la chaux » contre Kevin Feige and co pour avoir embauché l’actrice Tilda Swinton dans le rôle.

Les opinions contrastées allaient de ceux en colère contre Marvel Studios pour avoir utilisé un acteur blanc, à ceux qui ont loué l’utilisation d’une femme dans un rôle si autoritaire dans le récit, à ceux qui n’ont aucune connaissance des bandes dessinées et ne savaient pas qu’ils étaient quelque chose. autre qu’une performance dominante sur le spectacle.

Kevin Feige a depuis expliqué comment il regrettait la décision de lancer Tilda Swinton dans le rôle, et récemment, l’actrice elle-même a parlé de ses sentiments, notamment en louant Feige pour sa reconnaissance et ses regrets concernant les choix faits concernant l’apparence du personnage à l’écran. Dans une interview avec Variety, Swinton a qualifié toute la situation de « moment chaud, collant et noueux ».

Elle a déclaré au magazine : « Je me souviens à l’époque d’avoir eu un point d’interrogation dans mon esprit, et d’avoir assisté à la réponse du public à l’idée qu’une femme écossaise jouerait ce personnage, et d’être consciente qu’il n’y avait aucune résistance du tout – il y a eu un accueil généralisé – qui a changé à un moment donné, pour une très bonne raison avec laquelle j’avais une énorme sympathie. »

Kevin Feige a abordé la controverse autour du personnage en parlant à La santé des hommes magazine tout en faisant la promotion Shang-Chi et la légende des dix anneaux, un film qui aime Panthère noire devant lui, voit le Univers cinématographique Marvel embrassant une large distribution ethnique.

« Nous pensions que nous étions si intelligents et si avant-gardistes », a déclaré Feige. « Nous n’allons pas faire le cliché du vieil homme asiatique sage et ratatiné. Mais c’était un signal d’alarme pour dire : ‘Eh bien, attends une minute, y a-t-il un autre moyen de comprendre cela ? Y a-t-il un autre moyen de à la fois pas tomber dans le cliché et choisir un acteur asiatique ?’ et la réponse à cela, bien sûr, est oui. »

La situation délicate dans les films et à la télévision en ce moment est un problème de division et potentiellement d’arrêt de la production. Avec des studios et des cinéastes essayant de plaire à tout le monde, réimaginant des personnages autrefois blancs avec l’utilisation d’acteurs noirs ou asiatiques, et des rôles majoritairement masculins repris par des acteurs féminins, cela ne convient pas à certains. De même, le fait de ne pas placer les minorités ethniques dans des rôles où le personnage a été créé en tant que personnage minoritaire leur apporte un tout autre torrent de plaintes. C’est une ligne fine à parcourir, et je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup qui voudraient volontairement être celui qui doit la parcourir.

Quant à Swinton, son rôle dans l’univers Marvel en tant que The Ancient One est probablement terminé de toute façon, à moins qu’elle n’ait une petite apparition inconnue dans le prochain Et qu’est-ce qui se passerait si? série ou Docteur étrange dans le multivers de la folie, qui arrive en salles le 25 mars l’année prochaine.

Sujets : Docteur Strange