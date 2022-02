Tilda Swinton a tenté de tuer son frère quand ils étaient enfants

Si vous avez de la chance, vous retrouverez un souvenir qui vous laissera tout chaud et flou, mais si vous ne l’êtes pas, vous pourriez tomber sur quelque chose de sombre et dérangeant qui a été clairement enterré pour une raison.

La fillette de deux ans a été tuée par Jon Venables et Robert Thompson, 10 ans, dans une affaire qui a choqué le pays – et a incité Swinton, lauréate d’un Oscar, à affronter un souvenir troublant de sa propre enfance.

« À ce moment-là, après l’avoir réprimé pendant des années, je me suis souvenu que lorsque j’avais quatre ou cinq ans, j’ai essayé de tuer mon propre frère.

« Il venait de naître et j’étais déçu, car c’était le troisième garçon. Cela me suffisait. »

Élaborant sur ce qui s’est exactement passé, elle a raconté: « Je suis entrée dans sa chambre pour le tuer, j’ai vu des rubans d’un bonnet entrer dans sa bouche et j’ai commencé à les retirer. Et j’ai été découvert en train de lui sauver la vie.

« J’avais donc cette étrange réputation – le sauveur de mon frère – et personne ne savait que je voulais le tuer.

« Il a fallu l’affaire Bulger pour que je me souvienne que j’en avais sérieusement envie. J’ai pensé, pourquoi cela n’arrive-t-il pas plus souvent? »

Lord Brown a déclaré: « Les capacités mentales d’un enfant de 10 ans ne sont pas comparables à celles d’un adolescent ou d’un adulte plus âgé.

« Criminaliser ces jeunes alors qu’ils sont encore en train de développer leur identité et leur caractère, de grandir socialement et émotionnellement, nuit profondément à leur estime de soi et à leurs perspectives d’avenir.