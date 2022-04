TikToker partage l’histoire de la façon dont son mari lui a pris son mari et ses enfants

TikToker, Leandra Zimmerman a partagé son histoire dans une vidéo TikTok sur la façon dont sa mère lui a pris son mari et ses enfants, se retrouvant dans une relation avec le père de ses enfants.

Zimmerman a commencé par expliquer qu’elle avait 21 ans, son mari avait 24 ans et sa mère avait 41 ans quand c’est arrivé.

Zimmerman et son mari avaient commencé à sortir ensemble quand elle avait 15 ans. Comme il était aussi le meilleur ami de son frère, il était assez proche de sa famille.

Elle a également mentionné qu’avant de commencer à sortir ensemble, il commentait souvent à quel point sa mère était attirante. Cependant, beaucoup de ses amis masculins ont fait de même, alors elle n’y a pas beaucoup pensé à l’époque.

Elle a en outre expliqué qu’elle était enceinte de leur troisième enfant à l’époque. Elle était enceinte de cinq mois lorsqu’elle a perdu les eaux, elle a donc dû être hospitalisée et a été alitée pendant un certain temps.

Sa mère lui a enlevé son mari et ses enfants alors qu’elle était enceinte.

Le mari de Zimmerman était dans l’armée, donc il n’y avait personne pour s’occuper de ses enfants pendant qu’elle était à l’hôpital. Elle a alors appelé sa mère et lui a demandé de venir l’aider avec les enfants.

Zimmerman a mentionné qu’elle avait remarqué que quelque chose se passait à l’hôpital, car son mari trouvait souvent des excuses pour ne pas lui rendre visite.

Quand elle est rentrée chez elle, elle a su que quelque chose n’allait pas car son mari et sa mère étaient assez à l’aise l’un avec l’autre.

Elle a même confronté sa mère à ce sujet, cependant, elle l’a nié. Zimmerman savait que sa mère avait menti à ce moment-là, mais elle a quand même laissé tomber. Zimmerman a estimé qu’elle manquait peut-être simplement d’assurance.

Sa mère est rentrée chez elle, cependant, des problèmes ont commencé à surgir entre le couple. Zimmerman a reçu une fois une lettre d’un avocat. La lettre comprenait un reçu de 2 000 € et mentionnait que le paiement était pour une action en justice pour la garde d’un enfant.

Elle a même appelé sa mère et lui a dit qu’elle voulait emmener les enfants car elle avait peur de les perdre, mais sa mère l’a convaincue de ne pas le faire. Un jour, quand Zimmerman s’est réveillée, ses enfants étaient partis.

La mère et le mari de Zimmerman avaient conspiré pour lui enlever les enfants pendant des mois.

Elle a mentionné que sa mère avait été malheureuse dans son mariage, alors elle a eu une liaison avec son mari.

Elle a déclaré: « Au cours des mois où ils parlaient ensemble, ils ont élaboré un plan pour avoir une vie ensemble, trouver un logement, emmener les enfants, déposer une demande de garde et utiliser ma santé mentale comme raison de le faire. .”

Dans une autre vidéo, elle a raconté comment son mari l’avait complètement abandonnée. Il a coupé ses comptes bancaires et son téléphone. De plus, elle était enceinte et n’avait pas de travail.

Lorsqu’elle a tenté d’expliquer au tribunal que son mari et sa mère avaient eu une liaison, personne ne l’a crue.

Comme Zimmerman n’avait aucun moyen de prendre soin d’elle-même ou de ses enfants et que sa santé mentale avait fait l’objet de beaucoup d’attention, elle semblait avoir tort.

Peu de temps après, le tribunal a ordonné à sa mère et à son mari de se séparer.

Lorsque sa mère et son mari se sont fiancés, ils ont commencé à annoncer leur relation aux personnes qui les entouraient.

Zimmerman a déclaré: « Lors d’une de nos audiences, le juge lui a demandé s’il était en couple avec ma mère et il a plaidé la cinquième. »

Le juge leur a alors demandé de se séparer, faute de quoi la mère irait en prison et le commandant de son mari serait contacté.

Histoires liées de YourTango :

Zimmerman a également mentionné qu’elle avait récupéré ses enfants de son mari, cependant, cela a pris quatre ans.

Elle a également expliqué qu’elle n’avait pas pu voir ses enfants pendant des mois au début, car sa mère et son mari les avaient éloignés d’elle.

Elle a en outre mentionné comment sa santé mentale avait fait des ravages au cours de ces quatre années. Cependant, elle est dans un bien meilleur endroit maintenant et beaucoup plus heureuse avec ses enfants.

Sanika Nalgirkar, MFA, est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.