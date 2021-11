TikToker libéré de prison après avoir tué le violeur présumé de sa sœur

L’utilisateur de TikTok, TheColt3.0, a récemment publié un TikTok expliquant qu’il avait été en prison pendant 19 ans et demi pour avoir tué le violeur présumé de sa sœur.

Colter Thomas avait 12 ans lorsque sa sœur de 14 ans est rentrée à la maison avec du sang sur son jean et a déclaré que leur ami de la famille Carl l’avait violée.

Thomas a ensuite appelé quatre de ses amis et a attrapé un pied de biche et une batte de baseball et s’est rendu chez Carl. Carl est décédé des suites de ses blessures trois jours plus tard à l’hôpital.

Il a été condamné à 19 ans de prison pour avoir tué le violeur présumé.

Thomas a ensuite été inculpé de batterie pour tentative de commettre un crime grave. Thomas est sorti de prison il y a sept ans.

Cependant, son histoire a rencontré un mélange de personnes le qualifiant de héros, et certains disant que le meurtre n’était pas justifié.

Thor Straume a commenté: « Vous avez 19 ans quand vous aviez 12 ans car c’est époustouflant, ce n’est pas juste, il y a des jeunes qui ont des accusations de meurtre qui durent entre 5 et 10 ans. »

À l’heure actuelle, les mineurs font généralement face au système de justice pénale pour adultes lorsqu’ils sont accusés de meurtre. Bien que la mort non intentionnelle ne constitue pas un meurtre, elle pourrait faire l’objet d’accusations similaires d’homicide involontaire.

Il est donc extrêmement important que les cas de mineurs soient examinés en fonction des circonstances.

Selon la Prison Policy Initiative, sur les 43 000 jeunes incarcérés, plus des deux tiers ont 16 ans et plus, et plus de 500 n’ont pas plus de 12 ans.

Au moment de l’enquête, 13 pour cent des enfants de 12 ans ou moins sont détenus dans ces établissements pendant plus de 6 mois. 25 y étaient déjà depuis plus d’un an.

Thomas a été placé dans un établissement pour mineurs à sécurité maximale et a ensuite été transféré en prison à l’âge de 16 ans.

Beaucoup se sont demandé si le meurtre était justifié.

Un autre partisan nommé Hélène a déclaré que « vous auriez dû être indemnisé financièrement et non emprisonné ».

Thomas a répondu au commentaire dans une vidéo et a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il devrait être payé pour cela, car lorsque vous avez de la famille et des amis, vous « avez juste leur dos ».

Mais de nombreux utilisateurs ont affirmé qu’il n’était pas justifié dans le meurtre.

L’utilisateur de TikTok, Austin N Rood, a déclaré: « Le meurtre n’est pas justice ».

Mais Thomas a applaudi dans une vidéo déclarant: « J’adorerais voir un frère qui a une sœur, plus âgée ou plus jeune et cela est arrivé à leur sœur et ils expliquent à leur petite sœur quand ils disent: » aidez-moi frère, je ne « Je ne sais pas quoi faire » et vous leur expliquez cela. »

Un autre commentateur du nom de poor.lit a suggéré « Ne pas prendre une vie humaine, ce n’est pas se vanter de droits. Ce n’était pas héroïque.

Cependant, Thomas a déclaré que sa sœur avait l’air soulagée lorsqu’elle s’est rendu compte que son agresseur sexuel ne pouvait plus le faire. Il a terminé en disant: « à chacun son cas, si cela vous arrive un jour, vous savez ce que je veux dire, je suppose que nous allons le laisser tel quel. »

Thomas continue de dire franchement sur TikTok qu’il ne regrette pas ce qu’il a fait avec des vidéos de lui affirmant qu’il le referait et des vidéos de lui faisant des blagues selon lesquelles le violeur présumé Carl méritait de mourir.

Bien que son compte ait suscité beaucoup de controverse, il compte actuellement plus de 100 000 abonnés sur l’application et quelques-unes de ses vidéos expliquant son histoire ont reçu plus d’un million de vues.

