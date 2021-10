TikToker expose les parents qui essaient de « reloger » des enfants adoptés sur Facebook

Kirsta, une adoptée grecque, a posté une vidéo sur TikTok qui est devenue virale, exposant les parents adoptifs qui reviennent sur leur adoption via un groupe Facebook.

Kirsta a lu certains des messages sur Facebook de parents dans ce qui ressemble à un groupe Facebook de parents adoptifs.

Dans la vidéo, elle a expliqué que les enfants adoptés sont souvent renvoyés via Facebook et à quelle fréquence les parents renvoient réellement leurs enfants adoptés.

La vidéo TikTok de Kirsta expose des parents adoptifs essayant de «rentrer à la maison» des enfants.

Les parents qui adoptent et ensuite essayer de rendre leurs enfants adoptés pourraient prendre plus qu’ils ne sont capables de le faire et étaient peut-être naïfs quant à ce qu’il faut pour adopter.

L’un des messages du groupe disait: « Personne dans ma vie ne sait ce que je traverse! Les gens savent que nous nous battons pour dissoudre nos droits parentaux et faire réadopter notre AS6 dans sa nouvelle famille mais PERSONNE ne nous le demande comment ça va ! Même nos amis les plus proches et notre famille. C’est un sujet tabou apparemment ! Je me sens si seul et nous sommes ruinés par les frais juridiques. »

Un autre article disait « Quelle est la meilleure façon de trouver une nouvelle famille lors de la perturbation/dissolution d’une adoption internationale (il est avec nous depuis 10 ans) ? Les agences ne nous aideront pas en raison d’une combinaison de son âge, de sa race, de son état de santé problèmes et comportements », auquel Kirsta a répondu en disant: « Comment pouvez-vous tous avoir un enfant pendant dix ans et décider ensuite, vous savez quoi, vous êtes trop pour moi, je vais me débarrasser de vous. Quoi comment?! »

Photo : TikTok

Fait intéressant, plusieurs articles mentionnent que les enfants ont des problèmes médicaux ou des handicaps et que cela pourrait être une raison pour laquelle les parents veulent rendre l’enfant parce qu’ils étaient ou sont « trop ​​de travail ».

C’est un regard troublant sur l’abélisme qui existe dans le système d’adoption.

Kirsta mentionne que la plupart des parents relogent leurs enfants adoptifs pour ces raisons : la santé physique et émotionnelle de l’enfant, ils ne veulent plus de l’enfant, et beaucoup sont dus à un comportement agressif et à un défi.

Les jeunes adoptés sont également plus susceptibles de recevoir un diagnostic de TDAH ou de TOP, qui sont des troubles extériorisés pouvant présenter des troubles difficiles.

Le « relogement » des enfants adoptés peut provoquer des traumatismes.

« Tout enfant qui vient d’un traumatisme », ce que l’on peut attendre d’un enfant adopté, « peut avoir des comportements explosifs parce qu’il ne sait pas s’autoréguler et qu’il a subi un traumatisme », explique Kirsta.

« Cela me montre vraiment que les personnes qui perturbent ces adoptions n’étaient pas préparées, elles n’avaient pas planifié à l’avance, elles n’ont pas fait leurs recherches, car elles reviennent, relogent, perturbent et adoptent, et certaines de ces personnes qui relogent ces les enfants en ont depuis 6, 8, 10 ans », poursuit-elle.

« C’est une bonne partie de la vie d’un enfant, et vous leur enseignez que l’amour est conditionnel et que vous pouvez être à nouveau abandonné. Traumatiser davantage un enfant. Et le fait que les gens essaient de faire ça sur Facebook, comme quoi ?! »

Selon les recherches, les adoptions dissoutes causent en fait des traumatismes et « environ 135 000 adoptions finalisées chaque année aux États-Unis, entre 1 et 5 % d’entre elles finissent par être dissoutes légalement ».

Adopter un enfant est également quelque chose que les parents ne devraient pas tenir pour acquis.

Cependant, sur les 135 000 adoptions estimées par le département américain de la Santé et des Services sociaux qui sont finalisées chaque année, 1 et 5 % de toutes ces adoptions se terminent malheureusement par une perturbation et une dissolution.

Kirsta a posté à nouveau et a trouvé un autre groupe Facebook, un groupe public appelé « Adoptions de la deuxième chance », et a mentionné les dangers de publier des articles sur le relogement d’un enfant adopté.

Photo : TikTok

« J’ai l’impression que c’est un moyen très facile pour les prédateurs de se précipiter. Vous énumérez les données démographiques, les goûts et les intérêts, leur personnalité, vous permettez à quelqu’un de s’attaquer si facilement à cet enfant. Et Je déteste vraiment quand les enfants adoptés se font chier parce qu’ils font des choses qui sont typiques de leur développement », dit-elle.

« Facebook n’a aucun problème avec ce type de publications. Vous ne pouvez pas vendre d’œufs de poule, vous ne pouvez pas annoncer un cheval à vendre, mais vous pouvez annoncer des enfants comme celui-ci qui ont besoin d’une nouvelle maison ? »

Facebook a répondu à cela dans le passé avec les législatures des États à travers le pays, dès 2015. Cependant, il est clair que cela continue.

Le placement d’enfants adoptés peut mettre les enfants dans des situations dangereuses car les familles relogées ne sont pas surveillées par les autorités chargées de l’adoption.

C’est non seulement dangereux, mais aussi extrêmement traumatisant pour l’enfant, car les enfants qui sont relogés sont plus susceptibles de lutter contre la dépression et l’instabilité de l’humeur.

Les familles qui cherchent à reloger leurs enfants devraient suivre une thérapie et travailler en étroite collaboration avec les services à l’enfance lorsqu’elles proposent une réadoption d’un enfant.

Cela signifie ne pas utiliser une plate-forme sociale comme Facebook pour le faire. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de moyen facile ou indolore de faire face à la perturbation de l’adoption et cela finit par être pire pour l’enfant.

EN RELATION: À quoi ressemble la vie avec la douleur émotionnelle et physique causée par une enfance aux États-Unis dans le système de placement familial

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.