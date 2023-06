TikToker enregistre le dernier instant de Titan, le submersible qui a implosé vers le Titanic

in

La jeune femme a capturé le Titan avant de plonger



© Abbi JacksonLa jeune femme travaille pour OceanGate, la société qui a organisé l’expédition

les derniers instants de Titan Ils ont été capturés dans une vidéo partagée par un TikTokerqui travaillait dans l’entreprise qui a organisé l’expédition pour voir le Titanic.

Après qu’il a été révélé que le Titan avait implosé, La vidéo d’Abbi Jackson, qui a montré ce qui semble être les dernières images du submersible, est devenue virale et partagé une vidéo de moment exact où le navire plonge pour atteindre les restes du Titanic.

+ Voici la vidéo des dernières images de Titan, le sous-marin qui se dirigeait vers le Titanic

« Regarder le sous-marin descendre pour voir le Titanic», a écrit la jeune femme sur ses réseaux sociaux, depuis un bateau à quai dans la région de Terre-Neuve, au Canada. Comme elle l’a elle-même partagé, elle travaille dans l’entreprise qui a organisé l’expédition.

En plus d’être un TikToker, Abbi Jackson, qui a enregistré les dernières images du Titan, est un influenceur et a commencé à travailler pour OceanGate Expeditions le 4 juin pour enregistrer les plongées du sous-marin.

Sur des plateformes comme TIC Tacla jeune compte actuellement 54,4 mille abonnés tandis que sur Instagram, elle ajoute 5 419 et montre constamment ses jours de la mer et en tant que vidéaste sous-marine.

