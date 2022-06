TikToker dit qu’un chauffeur Uber s’est présenté chez elle quelques jours après le trajet

L’histoire effrayante d’une femme sur son expérience avec un chauffeur Uber effrayant est maintenant utilisée pour avertir les autres après que 1,1 million de personnes l’ont vue sur TikTok.

La vidéo de l’utilisateur @cvillainnn décrit son expérience Uber, qui commence par un chauffeur apparemment innocent qui la surveille avec une intention inoffensive – et se termine par sa demande à entrer dans son appartement.

Le TikToker dit que son chauffeur Uber s’est présenté chez elle quelques jours après son trajet.

L’incident a commencé avec la femme qui avait besoin d’un Uber pour se faire vacciner contre le COVID au début du déploiement du vaccin.

Malheureusement, le seul endroit où l’on faisait les vaccinations était loin de chez elle. Alors, elle a appelé un Uber.

Lorsqu’elle est finalement arrivée à destination, le chauffeur d’Uber lui a dit que seuls quelques Uber étaient disponibles dans la région, donc si elle lui donnait son numéro, il attendrait et elle pourrait l’appeler pour la ramener à la maison.

« J’ai pensé que cela avait du sens et j’ai accepté », ajoute-t-elle dans sa vidéo. « Il ne m’a pas donné de drapeaux rouges parce qu’il me donnait des vibrations de grand-père parce qu’il était vraiment un vieil homme. »

Il ne fallut pas longtemps avant qu’elle développe un mauvais pressentiment à propos de sa situation.

Le chauffeur d’Uber est venu à la porte pour la voir alors qu’elle attendait la fin de son délai de grâce de 15 minutes pour que tout effet secondaire potentiel se termine, ce qui l’a un peu mal à l’aise.

Une fois de retour dans la voiture, elle affirme avoir ressenti un «frisson» dans le dos alors qu’elle rentrait chez elle lorsque son chauffeur a vu qu’elle commençait à s’endormir et lui a dit de faire une sieste sur le siège arrière.

Mal à l’aise, elle est restée éveillée jusqu’à ce qu’il la dépose.

Elle croyait que « c’était la fin » quand elle est rentrée à la maison. Cependant, quelques jours plus tard, son chauffeur Uber a commencé à lui envoyer des SMS, prétendant d’abord la surveiller après ses vaccinations, puis constamment.

« Il a commencé à m’envoyer des textos périodiquement, jour après jour… et je n’ai jamais répondu », a-t-elle expliqué.

Elle affirme avoir reçu un appel de son chauffeur Uber deux semaines plus tard alors qu’elle rendait visite à ses parents.

« Il est comme, ‘Hey, je suis en bas dans votre hall. Quel est votre numéro d’unité ? Faites-moi signe’ et je me suis dit : ‘Pourquoi es-tu dans ma maison ?’ »

Le TikToker a finalement contacté le concierge de son immeuble et lui a dit de ne pas laisser entrer le chauffeur Uber ni de donner aucune de ses informations. Elle révèle plus tard que l’homme a dû être enlevé par la police.

« J’ai soumis un rapport à Uber, et je n’ai plus jamais entendu parler de ce chauffeur », conclut-elle.

Alors que des millions de personnes utilisent régulièrement sans problème des services de covoiturage comme Uber et Lyft, des accidents et des circonstances potentiellement mortelles se produisent toujours. Et avec la dangerosité du monde, nous devons tous faire attention les uns aux autres.

Voici quelques conseils pour rester en sécurité lors de votre prochain trajet Uber/Lyft.

1. N’utilisez pas votre adresse exacte.

C’est une bonne idée de se faire ramasser et déposer d’un endroit sûr qui n’est pas précisément votre maison.

Ce n’est pas la meilleure idée de donner votre adresse exacte à des étrangers, donc si le temps n’est pas mauvais, il vaut peut-être mieux être déposé à environ un pâté de maisons ou deux de votre lieu de destination si vous vous sentez suffisamment en sécurité pour marcher un peu.

C’est aussi une bonne idée d’être pris en charge et déposé dans une zone peuplée, sûre et bien éclairée.

2. Vérifiez la voiture et la plaque d’immatriculation.

Lorsque vous demandez un Uber/Lyft, vous recevez la photo du conducteur, le nom, la marque/le modèle de la voiture et le numéro de plaque d’immatriculation.

S’assurer que le conducteur et la plaque d’immatriculation dans l’application correspondent est l’une des meilleures méthodes pour s’assurer que vous montez dans la bonne voiture. Il serait préférable que vous ne montiez jamais dans un véhicule qui a un conducteur différent, une voiture différente ou une plaque d’immatriculation différente. Si cela ne correspond pas, ne montez pas dans la voiture.

3. Faites une conversation.

Bien que de nombreux conducteurs préfèrent une conduite silencieuse, quelques petites conversations doivent toujours être partagées avant d’entrer dans le véhicule d’un étranger.

Avant de monter, le chauffeur doit connaître votre nom et votre destination. Demandez au chauffeur de vous répéter vos informations. S’il ne vous reconnaît pas, quelque chose ne va pas.

Je recommande également de demander le nom du conducteur pour s’assurer qu’il correspond à la personne sur votre application.

4. Regardez où vous êtes assis.

Si un conducteur vous demande de vous asseoir sur le siège avant, ne le faites pas. Ce n’est pas non plus une bonne idée de s’asseoir directement derrière le conducteur car vous ne pourrez pas voir ce qu’il fait.

Le meilleur endroit pour qu’un pilote puisse s’asseoir est sur le siège arrière du côté passager. De cette façon, tout le monde est plus à l’aise et vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous.

5. Ne partagez pas d’informations personnelles.

Votre chauffeur n’a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur vous. L’entreprise leur donnera tout ce dont ils ont besoin pour venir vous chercher et vous déposer. Ne donnez à aucun conducteur vos informations personnelles.

Si un conducteur pose trop de questions, inventez les choses.

6. La communication est essentielle.

Une fois que l’Uber commence à bouger, appelez un ami de confiance ou un membre de la famille et informez-le que vous êtes en route vers n’importe quel endroit et faites-lui savoir combien de temps il vous faudra pour vous y rendre.

Si vous n’avez personne à contacter, appelez-vous et laissez un message vocal. Ceci est fait pour alerter le conducteur que vous avez d’autres personnes au courant de votre emplacement.

Certaines applications de partage de passagers vous permettront également de partager des détails sur votre trajet avec des amis.

Ashley Darkwa-Anto est écrivain chez YourTango basé dans le New Jersey. Elle couvre News & Entertainment.